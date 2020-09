Vettel: Kedden szimulátorozok. Az az autó legalább bírja…

Nem tapasztalt még a monzaihoz hasonló fékhibát Sebastian Vettel, de szerencsésnek érzi magát, hogy baleset nélkül megúszta. Ferraris búcsúszezonját egyre terhesebbnek érezheti.

Sebastian Vettel (Fotó: Ferrari)

Mindketten kiestek, ám miközben Charles Leclerc a gumifalban, egy komoly becsapódás után szállt ki az autójából, Sebastian Vettel a garázsban, egy óvatos, lassú kör végén. A tempós Monza veszélyességét csapattársa bukása illusztrálta, a négyszeres világbajnok szerencsésnek mondhatja magát, hogy noha a pályán talán legfontosabb eszköze, a fékje szállt el, csak pár hungarocell táblának ment neki.Elmondása szerint nemigen tapasztalt még olyan fékhibát, mint vasárnap délután, amikor a bal hátsó fékje mondta föl a szolgálatot. „A legrosszabb dolog ez, ami történhet, de talán a legjobb helyen történt. Ha bárhol máshol történik, az már nem lett volna kellemes” – utalt arra Vettel, hogy az első sikánnál hosszú a bukótér. „Teljesen elszállt a féknyomásom, és egyenesen mentem tovább. Már a korábbi körökben is gondom volt, óvtam a fékeket, de nyilvánvalóan rossz volt a helyzet. Még ki kell elemeznünk. Soha nem volt még ilyen hibám korábban.”A hibákból és a csalódásokból ugyanakkor bőven van része idén Vettelnek a Ferrarinál. A mostani a második kiesése és zsinórban a második nullázása volt. Meg is jegyezte: „Nem akarom azt mondani, hogy nem lehet ennél rosszabb, mert mindig lehet…”Hogy milyen hangulatban van most, azt a német RTL-nek közvetlenül a kiesése után adott interjúban tett megjegyzése mutatta meg. Arról kérdezték, hogyan várja a Ferrari hazai futama után a Ferrari újabb hazai futamát, a mugellói 1000. ünnepi versenyt. „Előtte lesz pár nap szünetem. Kedden fogok szimulátorozni, de… Nos, az az autó legalább bírja…” – ironizált keserű mosollyal. „Természetesen ez nem a csúcspont számunkra. Arra lehetett számítani, hogy nehéz lesz, de hogy nem is versenyezhetek, az nagy kár.”Többször pedzegették már, egy ilyen helyzetben, amikor tudható, hogy a Ferrari már nem bízik benne és nem számít rá, és nincs kilátásban siker, talán jobban tenné, ha előrehozná a búcsúját. Vettel számára azonban ez nem opció. És arról sem hajlandó beszélni, igaz-e, hogy már mostohagyermekként bánik vele a Scuderia az új kedvenc, Charles Leclerc mellett. „Nem szeretnék túlzottan belemenni ebbe” – mondta a német Skynak. „Pillanatnyilag az egész csapatnak nehéz, én csak egy ember vagyok a csapatból. Talán jobban rám irányul a figyelem, mivel én vezetem az autót, de ez nem jelent nagy különbséget. Nem én vagyok az egyetlen, akinek ez fáj. Át kell verekednünk magunkat ezen. És a fiúkat talán még rosszabbul is érinti.”„Mit tehetnék? Elvégzem a feladatom. Az biztos, hogy nekem most nem megy jól, de a csapatnak is nehéz, és én is csak egy tagja vagyok a csapatnak.”Hangsúlyozta, ez nemcsak az ő rémálma, hanem az egész Ferrarié. „Nagyon nehéz számunkra, az egész csapat számára. Ebben a helyzetben vagyunk, próbáljuk a legjobbat nyújtani. Sok verseny van még előttünk, sok mindent tanulhatunk még. Elég sok munkánk van, erre összpontosítunk. Ha választhatnék, akkor nem itt állnék, hanem a pályán köröznék, és nem a mezőny végén, hanem az elején. De van, hogy nem válogathatsz, azzal kell boldogulni, amid van.”Monzában egy hat kör utáni kiesésre volt elég, amije volt. Nem a legszebb búcsú Ferrari-versenyzőként a híres pályától. „Nem is tudom. Ez az év nagyon más, és ilyen szempontból talán jó, hogy nincsenek nézők. Az élet ilyen. Azon múlik, hogyan nézed a dolgokat. Szakmai szempontból talán nincs sok jó, de mindig van pozitívum, csak az a kérdés, mit nézel. Persze ez most mindannyiunknak nehéz, hiszen a fő fókusz az autón és a versenyen van. De leszegett fejjel megyünk tovább, várjuk a jövő hetet, és keressük a pozitívumokat, ha vannak” – összegezte a helyzetüket.És hogy mit hozhat számukra az 1000. futamuk? „Az elvárások nem lehetnek magasak, látni kell, hol tartunk. Mugellóban talán valamivel jobb lesz az autó, de így sem fogunk a dobogóért küzdeni. Szerények az elvárásaink. De reméljük, sima hétvégénk lesz, gondok nélkül, jó kezdéssel.”