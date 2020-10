Norris: A játékok is segítettek abban, hogy jobb legyek

A második teljes Forma–1-es szezonjában meggyőzően teljesítő Lando Norris úgy érzi, a számítógépes játékok is segítették abban, hogy jobb autóversenyzővé váljon, hiszen ezekben is folyamatosan fejlődni akar, és hatásukra a koncentrációja is javul.

Norrisnak már újoncévében is sikerült fölhívnia magára a szurkolók és a szakértők figyelmét, második F1-es szezonjában pedig sorra gyűjti be az elismeréseket, hiszen folyamatosan jó teljesítményt nyújt a versenyeken és az időmérőkön egyaránt. Ezzel kapcsolatban nemrég kijelentette, javulását a tapasztalatok és a magabiztosság javulása mellett a számítógépes játékoknak is köszönheti.Megjegyzése sokak számára furcsának hathat, nyilatkozata során azonban kifejtette, a programok segítségével javítani tudta koncentrációját és fejleszthette hozzáállását is, hiszen a monitor mögött ugyanaz a győzni akarás viszi előre, mint a versenypályán.„Amikor játszok, komoly agyi igénybevételnek vagyok kitéve, és nagyon koncentráltnak kell lennem” – kezdte a fiatal tehetség. „Az érzés nagyon hasonló ahhoz, mint amikor vezetek. Ugyanaz jár a fejemben: hogyan tudnék javulni? Hogyan tudnám megoldani ezt a helyzetet? Hogyan javíthatok ebben a kanyarban? Hogyan tudnám megelőzni ezt az autót?”A legmagasabb pontszám, vagy a virtuális legjobb köridő hajszolását a valós köridő hajszolásához hasonlította, idővel ugyanis hasonló állapotba kerül a gép előtt, mint az autóban: csak a feladatra koncentrál, és folyamatosan javulni akar, túl akarja szárnyalni ellenfeleit és saját magát is. „A helyzet ugyanez akkor is, amikor az ember a lehető legjobb köridőt szeretné megfutni. A vezetés és a játékok világa más, de a döntéshozatal folyamata hasonló. Az, ahogyan arról gondolkodsz, milyen taktikát alkalmazz, hogy legyőzd az ellenfeleket” – jegyezte meg.Kiemelte, mindez nemcsak a szimulátorokra érvényes, hanem más jellegű játékokra is, ideértve azokat is, melyek első blikkre roppant távolinak tűnnek az autóversenyzés világától. Norris a Call of Duty-t hozta példának (Twitch-oldalán a szimulátoros versenyek mellett gyakran közvetíti azt is, hogyan boldogul a lövöldözős játékok világában).„A lényeg a tökéletességre való törekvés, az izommemória szerepe, és az, hogyan dolgozzuk fel az információkat a másodperc tizedrésze alatt meghozott döntésekhez. Ha ezt nézzük, akkor a két dolog igazából eléggé hasonló” – mutatott rá a brit, aki többek között az Osztrák Nagydíjon (itt végül harmadik lett, pályafutása első dobogós helyezését megszerezve) is kamatoztatta ezt a tudást, amikor a verseny hajrájában a csapattól kapott információk gyors földolgozását követően több előzést is bemutatott, valamint a verseny leggyorsabb körét is megfutotta.