Az AMG előretolásával biztosítja F1-es jövőjét a Mercedes

Új üzleti stratégiájának ismertetésével megerősítette a Forma–1 iránti elköteleződését a Mercedes, és jelezte, a jövőben nagyobb szerepet szán a programban az AMG márkájának.

A múlt héten a Honda azzal sokkolta az F1-et, hogy bejelentette, 2021 után már nem kíván szerepelni a sorozatban. Korábban a Mercedes esetleges kivonulásáról, átszervezéséről, eladásáról is ment a találgatás, ám a pletykákat folyamatosan cáfoló márka most egyértelmű jelét adta annak, hogy hosszú távon elkötelezett a királykategória iránt. A cég kedden a befektetőinek tartott konferencián ismertette hosszabb távú programját, melynek az F1-es projekt is szerves részét képezi.Változás azért így is lesz. A cég elektromos autók sorát tervezi bemutatni, miközben szeretné erősíteni a leányvállalatainak márkáit, így a Maybachot, a G-t, az EQ-t és az AMG-t. F1-es szempontból a csapatuk nevében már jelenleg is szereplő csúcsteljesítményű sportmárkájukkal, az AMG-vel vannak nagy terveik. A cégnéll szintén egyre nagyobb hangsúlyt kap az elektromos technológia, ezért a rokonság miatt a jövőben szorosabbra fűzik együttműködésüket az F1-es csapattal, különösképpen annak brixworth-i motorrészlegével.A kooperációnak már van gyümölcse, a Mercedes-AMG Porject One utcai sportautóba tulajdonképpen Forma–1-es hibridmotort szereltek. Ez a modell némi csúszással 2021-ben kerül a piacra. A folytatásban viszont többről lesz szó a technológia puszta átáramlásánál. A költséghatékonyság jegyében a Brixworth-ben létszámfölöttivé váló szakembereket az AMG projektjeire irányítják át, és az angliai gyárat ezzel az AMG kísérleti laborjává is teszik. Létrehozták a 'Vision EQXX' projektet is, mely lényegében olyan elektromos autók tervezését tűzte ki célul, amilyet a jelenlegi akkumulátor-technológia mellett még nehéz elképzelni. Ebbe a stuttgarti programba vonják be az F1-es motorrészleget is.Emellett marketingszempontból is szorosabb lesz a kapcsolat, a tervek szerint az AMG-logója a jövőben hangsúlyosabb helyet kap az F1-es autókon.„Az AMG készen áll arra, hogy elektromos portfóliójával 2021-től új szintre lépjen. Az almárka Forma–1-gyel való kapcsolatába a következő években pénzt fektetünk, hogy erősítsük a csúcsteljesítményű márka identitását” – áll a Mercedes stratégiai tervében.Ola Källenius, a Mercedes elnök-vezérigazgatója a konferencián elmondta: „A Forma–1-ben fejlesztett technológiát a nagy teljesítményű hibridekhez használjuk, és más jövőbe mutató, izgalmas technológiákba visszük át, majd az AMG-autóinkba kerülnek. A Project One-nál Forma–1-es erőforrást építettünk utcai autóba, emiatt magától értetődő számunkra, hogy a folytatásban még jobban kihasználjuk a Forma–1-et az AMG javára.”A fenti változások egyfelől megmutatják, hogy a Honda kivonulása ellenére az F1 jelenlegi technológiája és marketingplatformja igenis lehet még érdekes egy autógyártó számára. Másfelől a tervek beleillenek abba az átalakulásba is, ami éppen az autóiparban zajlik. Ha a gyakorlatban van is eltérés, a Mercedes az AMG előtérbe tolásával nem tesz mást, mint a Renault, amely csúcsteljesítményű márkáját, az Alpine-t hozza az F1-be jövőre: az elektromosság felé forduló, nagy költségcsökkentő intézkedésekre készülő anyacégét oly módon tartja a költséges és nem elektromos F1-ben, hogy egy sportmárka mögé bújtatja az ottani programját.A Mercedes F1-es folytatásába ily módon nem köthetnek bele. A csillagosoknak ráadásul még azt sem vághatják a fejükhöz, hogy miközben az autóiparban leépítenek, az F1-ben szórják a pénzt, mivel istállójuk már jelenleg is szinte önfenntartó. A csapat múlt évi üzleti jelentéséből kiderült, hogy az anyacégnek mindössze 33 millió eurójába került a csapat működtetése, ami az istálló teljes éves költségvetésének csupán 10%-át tette ki. A cél az, hogy a következő években – a költségvetési plafon, valamint az erős támogatói kör segítségével – teljesen költségsemlegessé váljon az gárda, vagyis annak működtetésére a Mercedesnek ne kelljen költenie.