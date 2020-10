Vettel: Nem kellett volna beleállnom bizonyos harcokba a Ferrarinál

Sebastian Vettel először tett utalást arra, hogy a Ferrarinál zajló belső csatározások is közrejátszottak a bajnoki sikerük elmaradásában és az ő személyes kudarcában.

Sokszor kérdezték már Sebastian Vettelt, szerinte mi volt a legfőbb oka annak, hogy nem tudott a csúcsra jutni a Ferrarival, és nem jött össze neki az ötödik világbajnoki cím. Rendszerint azt válaszolta erre, hogy bár voltak jó időszakaik, sosem volt meg a megfelelő autójuk ahhoz, hogy az elejétől a végéig harcban legyenek a bajnoki címekért a Mercedesszel. A négyszeres világbajnok most az F1 podcastjának, a Beyond The Gridnek nyilatkozva elhintette, a technikai jellegű okoknál és a pályán elkövetett hibáknál azért több is állt a kudarcuk mögött.„Nem hinném, hogy úgy fogok távozni, hogy visszatekintve bármit is bánnék” – mondta a kérdésre, hogyan értékelné a 2015-től ez év végéig tartó Ferrari-korszakát. „Tény, hogy elbuktam, hiszen az volt a küldetésem, a célom, hogy világbajnokságot nyerek a Ferrarival. Elbuktam, hiszen ez nem sikerült. Voltak dolgok, amiket jobban is csinálhattam volna, dolgok, amiket talán már korábban is észrevehettem volna, harcok, amikbe talán nem kellett volna beleállnom. Ugyanakkor minden, ami történt, hozzájárult, hogy az legyek, aki most vagyok – ha érthető, hogy értem ezt.”Vettel mélyebben ugyan nem merült el a témában, azt azért egyértelművé tette, hogy amikor csatákat és nem idejében észlelt dolgokat említ, a színfalak mögötti eseményekre céloz. „Most összességben nem olyan dolgokról beszélek, amik a pályán történtek. Például hogy elvesztettem az irányítást Hockenheimben a félig esős, félig száraz körülmények között. Sok ember gondolja ezt a mélypontnak, de én nem ilyen dolgokról beszélek, sokkal inkább arról, mi zajlik éppen” – vágta el a mondatot, a pályán kívüli eseményekre célozva.„Ha őszinte és szigorú akarok lenni, akkor elbuktam. Voltak okai? Igen, de én ezeket nem akarom kifogásnak használni. Bármi is történt, hozzájárult ahhoz, hogy előrébb jussak, új szintre lépjek és a következő feladatra koncentráljak.”A kérdésre, van-e konkrét harc, amire azt mondja, bárcsak ne ment volna bele, Vettel nem bocsátkozott részletekbe. „Nem mondom, hogy ezt kívánom, csupán azt, hogy visszagondolva volt, amikor nem érte meg harcba szállni. De ez talán a természetemhez tartozik, számomra természetes volt ezt tenni, és úgy vélem, ezeknél a kis csatáknál vagy harcoknál volt is igazság abban, amit gondoltam. Viszont ez is hozzátartozik a tanuláshoz, az érési folyamathoz. Számomra a legfontosabb, hogy nem bántam meg semmit, boldogan lépek tovább.”A továbblépést Vettel számára az Aston Martin jelenti, amely a Racing Pointot nevére véve nagy tervekkel száll harcba 2021-ben. A németet elmondása szerint elsősorban a tulajdonos, Lawrence Stroll győzte meg arról, hogy érdemes aláírnia hozzájuk. „Az a tény, hogy a csapat növekszik, és sok más tényező. Sok követelményt könnyű volt kipipálni a teljesítménnyel, a versenyzéssel kapcsolatban, hogy hogy áll most a csapat, hogy meddig juthat, a potenciál szempontjából. De emellett ott volt a szemléletmód, annak akarása, hogy itt valami jót hozzunk össze. Ez egy izgalmas projektnek tűnik, és a része akartam lenni.”„Nagyon más, mint a Ferrari. Növekedni fogunk, nagyon sok mindennel most fogunk először szembesülni. Ez az egész csapat számára egy izgalmas, kihívásokkal teli út lesz, és bízom benne, hogy én is hozzá fogok tudni tenni, az autóban ülve és azon kívül is” – magyarázta, miért választotta a silverstone-iakat.A kérdező megjegyezte, bármennyire is növekszik az Aston Martin, jellegét tekintve nem fogja megközelíteni a Ferrarit, kisebb, rugalmasabb csapat marad, amelynél kizárólag a versenyzés áll a fókuszpontban. Vettel elismerte, nincs ellenére, hogy e váltással megszabadulhat bizonyos mellékes dolgoktól. „Nos, én szeretem a versenyzést, és várom, hogy versenyezhessek. Mint mondtam, nem bántam meg az elmúlt éveket a Ferrarinál. Ez egy másfajta csapat, egy másfajta kultúra volt, sok barátot is szereztem, de az biztos, hogy a Ferrari több szempontból is különleges. Ahová megyek, az más lesz, de már nagyon várom.”