Brawn: Ricciardo nem olyan, aki megbánja a döntéseit

Daniel Ricciardo a Renault fejlődése és a nürburgringi dobogós helyezés ellenére sem fogja megbánni, hogy már a szezon előtt eligazolt a franciáktól, ő ugyanis már személyiségéből adódóan is szilárdan kitart elképzelései mellett – véli az F1 sportigazgatója, Ross Brawn.

Daniel Ricciardo (Fotó: XPB)

Ross Brawn (Fotó: XPB)

Daniel Ricciardo (Fotó: Renault)

A Renault komoly fejlődést produkált a tavalyi szezonhoz, sőt a 2020-as évad első feléhez képest is, és egyre gyakrabban tűnik úgy, hogy képes harmadik erő lenni a Mercedes és a Red Bull mögött. Múlt vasárnap a csapat megszerezte első dobogós helyezését a 2016-os visszatérés óta, és az összetett pontversenyben is nagy lépést tett a harmadik pozíció felé.A francia csapat fejlődését látva egyre többen teszik föl a kérdést, vajon nem bánta-e már meg Daniel Ricciardo, hogy a szezon előtt bejelentette, távozik, és a McLarennél folytatja pályafutását. A kérdésre az F1 sportigazgatója, Ross Brawn is igyekezett választ adni legutóbbi összegzőjében.„Egy ideje már éreztem, hogy a Renault-ban ott a potenciál, de még nem sikerült folyamatosan jól teljesíteniük” – kezdte gondolatmenetét. „Azóta viszont, hogy júliusban visszatértünk a pályára, egyre jobb eredményeket szállítanak, és úgy tűnik, a csapat nagyon jó irányba halad” – dicsérte a sárga-feketéket a tapasztalt sportvezető.„Ha fenntartják ezt a formát, és az új, 2022-ben induló érában is versenyképesek lesznek, lehet, hogy a Renault – vagy az Alipne, ahogyan akkor hívják majd a csapatot – visszatér az élre. Jövőre érkezik hozzájuk Fernando (Alonso) is, ami hihetetlenül izgalmas lesz” – folytatta.„A Renault könnyebbé tette az életét a csomagjával, és lassan elindulhat az első két csapat felé. Meg fogja bánni a döntését Ricciardo, aki otthagyta őket a McLaren miatt? Nem hiszem, hogy ő hajlamos volna ilyesmire. Elvégre elhagyta a Red Bullt, és a Renault-hoz igazolt. Ő egy olyan karakter, aki leül, és alaposan mérlegeli a helyzetét. Ezt követően hozza meg a maga döntéseit, és ki is tart ezek mellett” – hangsúlyozta.„Mint mindenkinek, neki is lehetnek olyan pillanatai, melyekben leül és elgondolkodik ezen az egészen, de azt hiszem, ő most teljes mértékben elkötelezte magát az új csapata mellett is” – zárta gondolatát Brawn.