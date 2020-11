Már van ötlete Wolffnak, ki lehetne a Mercedes új főnöke

Nem készül 2021-ben búcsúzni a Mercedestől és az F1-től Toto Wolff, de elárulta, már ötlete is van arra, ki legyen az utódja.

Toto Wolff (Fotó: Mercedes)

Valtteri Bottas, Toto Wolff és Lewis Hamilton (Fotó: Mercedes)

Még csapata konstruktőri címvédése előtt nyilatkozott arról a Mercedes csapatfőnöke, hogy elkezdte keresni a potenciális utódját. Szombaton Imolában Toto Wolff arról beszélt, hogy szeretne megfelelő átmenetet teremteni a csapat számára, mielőtt ő maga a háttérbe vonul, hogy több időt szentelhessen a családjának.A vasárnapi versenyt megelőzően az osztrák ORF csatornának aztán egyértelművé tette, a búcsúja nem azonnali lesz, 2021-ben is folytatni tervezi. „Nem, úgy vélem, még maradok. Aztán jönnek a 2022-es új szabályok, amik szintén rendkívül izgalmasak. Csak annyit mondtam, hogy valakit lassan ki kell nevelni, és ki kell találni, hogy ki lehetne az. Egy évig talán egymás mellett lehetnénk. Aztán otthon a tévében nézem majd a versenyeket” – magyarázta.A kérdésre, ez azt jelenti-e, hogy jövőre biztosan marad, elmondta: „Igen, pontosan. Élvezem ezt, és a következő két év igazán jónak ígérkezik. Érdekes helyzet lesz, és amíg élvezem, csinálom is. De persze adódhat úgy is, ahogy Niki csinálta Montrealban negyven éve, amikor egy nap fölkelsz, és azt mondod, nem mész többet” – utalt Niki Lauda híres első visszavonulására, amikor a bajnok a Kanadai Nagydíj egyik szabadedzése alatt közölte főnökével, Bernie Ecclestone-nal, hogy elege van, visszavonul, és nem ült vissza az autójába.Wolffot a konstruktőri bajnoki címet hozó verseny után is faggatták a jövőjéről, és arról, az új rekord fölállítása után van-e még motivációja a folytatásra, vagy eljött az ideje a váltásnak. „A helyzetem kicsit sajátos, hiszen a Mercedes-csapat társtulajdonosa vagyok. Nem akarom ezt elhagyni, mert ez az, amit szeretek csinálni. Mi lehet jobb annál, mint egy sportcsapat részének lenni, egy ilyen fantasztikus társaságnak?” – kérdezte.„Én csupán azt mondom, hogy mindenkinek megvan egy bizonyos szavatossága egy adott szerepkörben. Én még nem értem a végére. Úgy érzem, még mindig hozzá tudok tenni. De el kell gondolkodnom a jövőről. És valakit felhozni, felkészíteni erre a szerepre, számomra egy fantasztikus kihívás. Ez lesz a következő fejezet. Viszont egy ideig még fognak látni itt.”A kérdésre, esetleg már jelöltje is van-e, mosolyogva felelt: „Van ötletem, de nem árulhatom el.”