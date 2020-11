Miért lehetett Hamiltonnak, ha nem lehetett Bottasnak?

Az egyik sikerre vitte, a másik meg sem kapta a Mercedestől az alternatív taktikát. Mivel az „egyik” Lewis Hamilton volt, a „másik” meg Valtteri Bottas, ez okot adott az összeesküvés-elméletekre. Maga Bottas védte meg a csapatot.

Portugáliában Lewis Hamilton szerezte meg a pole pozíciót úgy, hogy Valtteri Bottas tűnt az igazi favoritnak, Imolában fordult a kocka, és a finn az utolsó pillanatban happolta el a jó úton járó csapattársa elől az első rajtkockát. A szombati vereség mindkét esetben alapvetően határozta meg az elszenvedőjének másnapi futamát: mindkettőjük számára az alternatív stratégia volt a mentsvár a fordításra. Bottasnak nem sikerült, Hamiltonnak igen.A két helyzet között nem ez volt az alapvető különbség. Portimaóban Bottas a második helyen haladva azzal próbálta menteni a helyzetét, hogy második kerékcseréje előtt a lágy gumit kérte csapatától, a Hamiltonnak is adott kemény helyett. A versenyzőit általában azonos taktikára állító Mercedes viszont ezt megtagadta tőle. Hamilton eközben Imolában csak annyit kért a csapatától, amikor igazán a gázba taposott, hogy meg se próbálják megállítani őt. Alternatív taktikája magától értetődő volt, és végül a csapattársak közötti helycseréhez vezetett: a brit Bottas kiállása után elnyújtotta az első etapját, és kiautózott akkora előnyt, hogy a maga szervize után elé térjen vissza.Bottast a futamot követő sajtótájékoztatón megkérdezték, nem érzi-e furcsának vagy gyanúsnak, hogy bajnok kollégájának módja volt eltérő taktikával kicselezni őt – egyébként már nem először tette – , miközben neki még csak a próbálkozásra sem adtak lehetőséget egy héttel korábban.A finn a Mercedes védelmére kelt. „Ez két teljesen eltérő helyzet volt. Reggel végigvettük a stratégiai terveket, és hogy mi történik, ha az egyikünk nyomás alá kerül, és lehetőség nyílik arra, hogy a Red Bull elévágással elé kerüljön. Ez most én voltam” – utalt arra, hogy Max Verstappenék korai kerékcserével próbálták védeni a második helyet Lewis Hamiltonnal szemben, arra kényszerítve a Mercedest, hogy levédje az élen haladó Bottas pozícióját az elévágástól.Ez egyébként sikerült is a csillagosoknak, Bottas egy körrel később állt ki, és Verstappen elé tért vissza. Hamilton eközben további 11 kört teljesített, hogy kellő előnyt szedjen össze a pozícióvesztés nélküli kiállásához. Bottas szerint ez azonban nem célzott helycsere volt a Mercedes részéről. „Ha fordított lett volna a helyzet, akkor én is ugyanezt tettem volna” – hangsúlyozta.A képet torzította a tény, hogy Bottas autója alá szorult a Ferrari első szárnyvéglapja, ami körönként 7-8 tizedmásodperccel lassította őt. Hamilton ennek köszönhetően tudta a kerékcsere után is megtartani a vezetést. Ha ez nincs, Bottas jó eséllyel az eltérő taktikájával is megőrizhette volna az első helyet, miközben a kérdés az lett volna, Hamilton vissza tud-e térni Verstappen elé másodiknak.Az már más lapra tartozik, hogy ha összejött volna neki, utána Hamilton a 11 körrel frissebb gumiján talán Bottasra is jelenthetett volna némi veszélyt.Hamiltont a virtuális előzésben egyébként segítette, hogy virtuális biztonsági autós fázis lépett életbe, amivel megkurtíthatta a kerékcseréjével elvesztett időt. A kiállása előtt a csapat azt közölte Bottasszal, hogy 1 másodperccel a csapattársa kerékcseresávján kívül van, ami ebben az esetben azt jelentette, hogy valószínűleg a VSC nélkül is elé jött volna vissza Hamilton.Andrew Shovlin vezető versenymérnök szerint viszont ebben az esetben nagyon szoros lett volna. „Rendkívül szoros. Volt időszak, amikor Lewisnak éppen megvolt a szükséges előnye, úgy fél másodperccel. Viszont a kemény gumin küldtük volna vissza a pályára, aminek az a veszélye, hogy lassan melegszik, ami egy-másfél másodperc hátrányt jelent. Miközben úgy tűnt, ki tudja építeni a szükséges előnyét, szerettük volna elkerülni, hogy visszatérve harcoljon Valtterivel és Maxszal a hideg gumikon. Ezt vettük célba, aztán jött a VSC, és ez egyszerű helyzetet teremtett” – magyarázta a mérnök.Összeesküvésről tehát nem volt szó, szerencséről viszont Hamilton szempontjából duplán is.Potrugáliában eközben Bottas kérésénél nem a két csapattárs küzdelmét próbálta elkerülni a Mercedes, a mérnökök egyszerűen nem tartották járható útnak, hogy a hajrára lágy keveréket kapjon, mivel ehhez túl hosszú lett volna az utolsó etapja. Azt lerövidítenie Bottasnak kellett volna azzal, hogy nem használja el túl korán a második szett gumiját. Ez viszont Hamiltonnal ellentétben neki nem ment.