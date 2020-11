Hamilton nyert Bahreinben, Grosjean csodával határos módon úszta meg balesetét

Lewis Hamilton nyerte a Sergio Pérez kiesése miatt biztonsági autó mögött leintett Bahreini Nagydíjat. A hétszeres világbajnokot a Red Bull versenyzői követték a célban. A futam legnagyobb győztese viszont kétségtelenül Romain Grosjean volt, aki komolyabb sérülés nélkül úszta meg az utóbbi évek egyik legfélelmetesebb balesetét.

Lewis Hamilton (Fotó: XPB)

A verseny első rajtja (Fotó: XPB)

Fotó: XPB

Max Verstappen (Fotó: XPB)

Sergio Pérez (Fotó: XPB)

Fotó: XPB

Miután magabiztos teljesítménnyel megnyerte az időmérőt, Lewis Hamilton várta a legelőkelőbb pozícióból a startot, mellőle pedig a csapattárs, Valtteri Bottas indult. A második sort a Red Bull versenyzői bérelték ki, Max Verstappen, Alexander Albon sorrendben.Mögülük, vagyis a harmadik sorból Sergio Pérez és Daniel Ricciardo indult, vagyis a középmezőnyben folyó ádáz különcsata két főszereplője, akik között komoly csatára volt kilátás.Hamilton a rajtnál is megőrizte elsőségét, jól kapta ugyanis el az indulás pillanatát, ellenben a csapattárssal, Bottasszal, aki beragadt és számos pozíciót veszített (egészen a hatodik helyig esett vissza). Jól indult Pérez is, aki Hamilton és Verstappen mögé a harmadik helyre ugrott. Őt követte Albon és Ricciardo, majd Bottas.Néhány pillanat múlva azonban senki sem foglalkozott már az eredménnyel, hanem a komoly balesetet szenvedő Romain Grosjeanért aggódott. A francia az első kanyarkombinációt követő hosszú egyenes elején vívott pozícióharcot, amikor az előtte kisodródó egyik Alfa Romeo, valamint az egymással viaskodó riválisok mögött hirtelen kerülőmanővert tett jobbra és összeütközött Danyiil Kvjattal. Autója orral a pályával nem párhuzamos szalagkorlátba csapódott.A gép áttörte a korlátot, ami a pilótafülke mögött, a motortérnél kettévágta a versenygépet, ami azonnal lángba is borult. Grosjean viszont csodával határos módon a saját lábán hagyta el a roncsokat. Ezt követően először a pályakórházba, majd egy közeli katonai kórházba szállították bordatörés gyanújával.A megszakítás hosszúra nyúlt, annak ellenére is, hogy a beavatkozók gyorsan dolgoztak, hiszen a pálya mellett teljesen újra kellett építeni a biztonsági korlátot.Az új rajtsorrend a második számú biztonsági autós vonalnál érvényes sorrend alapján alakult ki, vagyis Hamilton álltatott az első kockába, Verstappen, Pérez, Bottas, Albon és Ricciardo elé.Hamilton ismét jól rajtolt, a mögötte lévő trió pedig tartott pozícióját. Ismét több párharc is kialakult volna, sokáig viszont ezúttal sem tartott a száguldás, Lance Stroll balesete miatt ugyanis pályára küldték a biztonsági autót. A kanadai Kvjattal akadt össze (az orosz később 10 másodperces büntetést kapott baleset okozásáért), a kerekek összeértek, ennek hatására pedig a Racing Point fejtetőre állt. A tempó szerencsére alacsony volt, így Stroll is megúszta komoly sérülések nélkül bukását.Változás a biztonsági autós fázis alatt is történt az élen, defekt miatt ugyanis kereket kellett cserélnie, így visszaesett a tizenhatodik helyre.A sorrend a harmadik – most már biztonsági autó mögötti – indulásnál sem változott jelentősen; a középmezőnyben voltak csupán kisebb helycserék. A kaotikus kezdés után az első körökben nyugalmasan csordogált a futam: a figyelem középpontjában ekkor Charles Leclerc volt, aki folyamatosan veszítette a pozíciókat a küszködő Ferrarival, illetve Bottas, aki megkezdte a fölzárkózást a mezőny végéről.Hamiton az első etapban kényelmes előnyt autózott ki Verstappennel szemben (négy másodperccel vezetett a kerékcserék előtt), aki a kiállások után igyekezett csökkenteni azt. A holland sorra futotta a leggyorsabb köröket, csapata pedig a stratégia terén is igyekezett jobb lehetőséget teremteni számára, Hamiltonnal ellentétben ugyanis a kemény keverékeket kapta, tehát volt esélye arra, hogy jó gumikezeléssel tovább kinn maradjon, vagy akár csere nélkül teljesítse a versenyt.Bottas fölzárkózása igencsak komótosan zajlott: a finn csak a 32. körben jött föl a 10. helyre, vagyis a féltáv után verekedte be magát a pontzónába. Hamilton eközben a maga oldalára billentette a gyorskörök mérlegét: ismét fokozatosan nyúlt el Verstappentől, akinek a 34. körben már 5 másodperc fölött volt a lemaradása. Ráadásul a keményebb gumis húzás sem jött be, hamarabb kiállt ugyanis, mint Hamilton, ráadásul a Red Bull elszúrta a cserét – a holland ezzel is időt veszített.Ezt a hibát Verstappen és a Red Bull az utolsó etap elején bánhatta igazán, a holland ugyanis ismét gyors volt a friss gumikon, hátrányát pedig 4 másodperc alattira csökkentette Hamiltonnal szemben. Ennél közelebb azonban nem került a brithez, sőt, 10 körrel a leintés előtt a Red Bull el is engedte az üldözőversenyt, és inkább kihívta egy újabb cserére versenyzőjét, aki így bebiztosíthatta a leggyorsabb körért járó pluszpontot.A kiállást bevállalhatták, hiszen Verstappen előnye kényelmes volt a futam során a harmadik helyet végig magabiztosan őrző Pérezzel szemben, akit szinte végig Albon követetett, mögötte pedig Norris, Sainz és Gasly állt.Dráma a futam végére is jutott, a végig stabilan haladó Pérez alatt ugyanis három körrel a leintés előtt megadta magát a Mercedes-motor, a mexikóinak tehát félre kellett húzódnia, és fel kellett adnia a küzdelmet. Dráma volt ez a rutinos versenyzőnek, de csapatának is, ezzel ugyanis a negyedik, ötödik helyet szerző McLaren komoly pontelőnyre tett szert a gyártók bajnokságában.Pérez kiesését követően az utolsó dobogós helyezést Albon örökölte, ő kísérhette föl tehát a 95. győzelmét szerző Hamiltont és a pontversenyben Bottashoz komoly mértékben közelítő Verstappent az eredményhirdetéshez. A McLarennek negyedik, ötödik helyezést szerző Norrist és Sainzot a jól taktikázó Gasly követte (a francia kinn maradt öregedő abroncsain, ez pedig a Pérez kiesése miatti biztonsági autós fázis okán az ő malmára hajtotta a vizet, hiszen tartani tudta pozícióját a friss abroncsokon érkezőkkel szemben). A futamon pontot szerzett még a két Renault, a végül 8. helyre zárkózó Bottas és Charles Leclerc is, aki tehát egységet mentett a hétvégén szenvedő Ferrarinak.