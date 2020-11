Hivatalos: Grosjean nem versenyez, egy brazil újonc a Haasnál!

Nem tud indulni a hétvégi második bahreini versenyen az égési sérüléseivel kórházban kezelt Romain Grosjean. A Haas Pietro Fittipaldival pótolja a franciát.

Pietro Fittipaldi (Haas)

Pietro Fittipaldi (Fotó: XPB)

Alig, hogy közzétette hétfői friss közleményét a Haas csapata a vasárnapi Bahreini Nagydíjon balesetet szenvedő Romain Grosjeanról, bejelentette azt is, hogy a francia nem áll rajthoz az ezen a hétvégén – szintén Bahreinben rendezendő – Szahíri Nagydíjon. Az istálló második autójába a brazil-amerikai fejlesztőversenyzőjét, Pietro Fittipaldit ülteti, akinek ezzel lehetősége nyílik a Forma–1-es debütálásra.„Debütálni fog Pietro Fittipaldi a december 6-ai Szahíri Nagydíjon a Haas csapatánál Romain Grosjean helyetteseként. Grosjean kézsérüléseket szenvedett a múlt hétvégi Bahreini Nagydíjon, és nem tud részt venni a 2020-as F1-es világbajnokság tizenhatodik versenyén, amit a Bahrein International Circuiten rendeznek” – állt az istálló közleményében.A Miamiben született, de brazil Fittipaldi neve jól cseng a Forma–1-ben. Egy igazi versenyződinasztia tagjáról, a kétszeres Forma–1-es világbajnok Emerson Fittipaldi 24 éves unokájáról van szó, aki jelenleg a Haas hivatalos teszt- és tartalékversenyzője. Idén a versenyek nagy részére követte a csapatot. Korábban volt a Forma–V8 3.5-ös bajnokság első helyezettje, valamint versenyzett az amerikai Indycar-sorozatban is. 2018-ban és 2019-ben is tesztelte a Haas aktuális F1-es versenyautóját, ugyanakkor komoly F1-es tapasztalattal nem rendelkezik, és a pénteki első szabadedzés lesz az első alkalom, hogy vezetheti az idei Haas VF20-as modellt.Günther Steiner csapatfőnök szerint nem volt nehéz döntés kiválasztani Grosjean helyettesét. „Azok után, hogy eldőlt, Romain számára a legjobb, ha kihagy legalább egy versenyt, nem volt nehéz választás Pietrót ültetni az autóba. Pietro vezeti majd a VF20-ast, és már ismerős nálunk, a csapattal volt az elmúlt két szezonban, teszt- és tartalékversenyzőként. Ez a helyes döntés, és ez nyilvánvalóan jó lehetőség számára. Türelmes volt, és mindig felkészülten várta a lehetőséget – most eljött. Ezért akarjuk őt látni az autónkban. Biztosra veszem, hogy jó munkát fog végezni. Nagy kihívás az utolsó pillanatban beugrani, de ez volt a helyes lépés a Haas részéről” – vélekedett az olasz.Fittipaldi alig várja a bemutatkozását. „A legfontosabb, hogy Romain biztonságban van, egészséges” – nyilatkozta. „Mind nagyon örülünk annak, hogy relatíve kis sérülésekkel megúszta ezt az óriási balesetet. Nem ideális körülmények ezek az első Forma–1-es versenyemhez, de rendkívül hálás vagyok Gene Haasnak és Günther Steinernek a bizalmukért, hogy autóba ültetnek ezen a hétvégén. A csapattal voltam a szezon nagy részében, a pálya szélén és a szimulátorban is dolgoztam, szóval ismerem a csapatot, hogy hogyan működnek, mik az eljárások egy nagydíjhétvégén. Izgalmas lesz a pályafutásom első Forma–1-es rajtja – mindent bele fogok adni, és várom már, hogy elkezdődjön a pénteki szabadedzéssel!”Fittipaldi idén a második helyettesként szerepet kapó versenyző a bajnokságban. Korábban Nico Hülkenberg szerepelt beugróként, ő a Racing Pointnál három alkalommal szerepelt a koronavírus miatt kidőlt állandó versenyzők helyén.Romain Grosjean esetében most az a kérdés, látjuk-e még versenyezni a Haasnál. Mivel a szerződését nem hosszabbították meg, év végén a csapattól, de a Forma–1-től is búcsúzik. Még egy esélye lehet a visszatérésre: a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjat két hét múlva, december 13-án rendezik. Szép lenne, ha nem a bahreini horrorbalesete lenne az utolsó jelenete a királykategóriában.