Koronavírusos Lewis Hamilton!

A Forma–1 közleményben számolt be arról, hogy a világbajnok Lewis Hamilton elkapta a koronavírust. Ki kell hagynia a hétvégi Szahíri Nagydíjat.

Lewis Hamilton (Fotó: MTI/EPA)

Lewis Hamilton (Fotó: XPB)

Ki kell hagynia a hétvégi Szahír Nagydíjat az idei világbajnoknak, a múlt heti Bahreini Nagydíj győztesének, Lewis Hamiltonnak, miután kiderült, hogy elkapta a koronavírust. A hírt a Forma–1 hivatalos közleményben jelentette be.„Az FIA, a Forma–1 és a Mercedes csapata megerősíti, hogy a Szahíri Nagydíjat megelőző kötelező PCR-tesztelése során Lewis Hamilton pozitív teszteredményt produkált a COVID-19-re. A COVID-19 protokoll és a bahreini egészségügyi hatóságok iránymutatása alapján most elkülönült. Minden kontaktját jelentették. Az FIA és az F1 által felállított procedúrák gondoskodnak arról, hogy ne legyen szélesebb hatása az esetnek a hétvége eseményeire” – írta az F1.A Mercedes ennél részletesebb közleményt is kiadott bajnokáról, melyben azt írta, Hamiltont a múlt héten háromszor tesztelték, és valamennyi esetben negatív lett az eredmény. Hétfő reggel ugyanakkor tünetekkel ébredt, miközben megtudta, hogy egy korábbi kontaktja pozitív tesztet produkált. „Amikor hétfő reggel fölkelt, enyhe tünetei voltak, és közben arról értesült, hogy egy kapcsolata, akivel a Bahreinbe érkezése előtt találkozott, pozitív tesztet produkált. Lewis emiatt újabb tesztnek vetette alá magát, amely pozitív eredményt hozott. Ezt azóta egy újbóli teszt is megerősítette” – írta a csillagos csapat.A Mercedes egyúttal jobbulást kívánt a karanténba helyezett sztárjának, a hétvégi helyetteséről csak később fog hírt adni. Hivatalos tartalékversenyzője kettő is van az istállónak: Stoffel Vandoorne és Esteban Gutiérrez. Utóbbi esetében ugyanakkor problémát jelenthet, hogy már évek óta nem ült F1-es autóban, ami a beugrásnak feltétele lenne. Vandoorne eközben éppen Valenciában tesztel a Mercedes Forma–E-csapatával.Lewis Hamilton a harmadik Forma–1-es versenyző, aki elkapta a koronavírust. Korábban a Racing Point párosának kellett versenyt kihagynia ugyanezen okból. Sergio Pérez a nyáron a két silverstone-i hétvégéről maradt távol, míg Lance Stroll a németországi Eifel Nagydíjon nem állt rajthoz, igaz, esetében csak utólag derült ki, hogy a betegsége koronavírus volt.Hamilton egész évben nagy gondot fordított arra, hogy a lehető legcsekélyebb esélyt adja a megfertőződésnek. Korábban arról beszélt, hogy még családtagjait sem igen látta idén. Miután a Mercedes utazó csapatánál az ősszel több pozitív esetet is regisztráltak, Toto Wolffék még óvatosabb protokollal igyekeztek védeni a versenyzőjüket, még a mérnöki megbeszéléseket is online folytatják le. A csapatfőnök azt mondta, remeteként óvják Hamiltonékat.Ezen a fegyelmen valamelyest lazítottak az elmúlt hetek bajnoki ünneplései: a Mercedes Imolában, versenyzője Isztambulban biztosította be a bajnoki címvédését. Azt követően Hamilton hazautazott, és apjával, valamint öccsével töltötte az idejét.Miután az idény a címvédések miatt már lefutott, Hamilton kihagyásának a pontverseny szempontjából nincs jelentősége.