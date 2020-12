Wéber Gábor: Kézenfekvő volt a Mercedes döntése

Az M4 Sport vezető Forma–1-es kommentátora szerint George Russell beugrása volt a legjobb döntés, amit a Mercedes ebben a helyzetben meghozhatott, hiszen így éles körülmények között tudják tesztelni a jövőjük szempontjából fontos versenyzőt.

Bár a fókusznak valóban az ifjú tehetség nagy lehetőségén kell lennie, ez a beugrás a Mercedes pilótáit is érintheti. Ám ahogy Wéber Gábor mondja, nem olyan mértékben, ahogyan azt sokan gondolják.

A világbajnokságnak gyakorlatilag vége, eldőltek a legfontosabb kérdések, így azt gondolnánk, hogy szép lassan elcsendesül a Forma–1 is. Persze még van hátra két futam, és vannak még kiosztatlan helyek is, de ez már akkor is egyfajta levezetése a szezonnak. A két bahreini futam között azonban mintha minden a feje tetejére állt volna hirtelen. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton elkapta a koronavírust, vagyis kiderült, hogy a hétvégi Szahíri Nagydíjon biztosan nem vehet részt.De ki fogja helyettesíteni a csapat frontemberét? A legtöbben a Mercedes kötelékében lévő Stoffel Vandoorne-ra tippeltek, hiszen a versenyző maga is úgy tudta, van esélye a beugrásra. A Mercedes azonban húzott egy merészet, és azt a George Russellt választotta helyettesítőnek, aki akár a csapat jövőjét is jelentheti.Elindultak a találgatások, vajon milyen hatással lehet a rendkívüli tehetségnek tartott Russell beugrása a Mercedes-pilótára. A brit versenyzőnek nincs vesztenivalója, így nyomás nélkül körözhet majd a számára teljesen ismeretlen autóval, míg Valtteri Bottastól a minimális elvárás, hogy gyorsabb legyen az ifjú tehetségnél.Az M4 Sport vezető kommentátora, Wéber Gábor szerint a fókuszpont így egy kicsit téves helyre került. Ez ugyanis nem a Mercedes pilótáiról, hanem inkább a beugróról és az esetleges közös jövőről szól. „Kézenfekvő volt a Mercedes döntése, hiszen rizikó nélkül próbálhatják ki élesben azt a versenyzőt, akire Lewis Hamilton esetleges távozása után a csapatot építhetik” – mondja Wéber Gábor. „Szerintem ebből a hirtelen jött nehéz helyzetből ezzel a legtöbbet hozta ki a Mercedes. Bottas szerződése 2021 végéig szól, és Hamiltonét is biztosan meghosszabbítják, így Russellnek nem lett volna lehetősége a 2022-es téli tesztek előtt beülni a Mercedesbe.”„Lewis Hamilton már milliószor megmutatta, hogy az, amit tud, az nagyon extra. Csak kevesen képesek olyan teljesítményt nyújtani, mint ő, és pont ezért merte meglépni Russell beugrását a Mercedes. Nem az fog történni, hogy a király meztelen lesz, és kiderül, hogy egy középszerű versenyzőt tettek többszörös világbajnokká, aki mellé egy szintén középszerű pilótát ültettek. Így tehát a Mercedes mindenféle rizikó nélkül próbálhatja ki Russellt.”„Valtteri Bottasnak alapból jobbnak kell lennie Russellnél, hiszen ő aztán tényleg ismeri ezt az autót. Nem olyan könnyű csak úgy átülni egy másik autóba és rögtön kihozni belőle a maximumot. Russell hiába óriási tehetség, és folyamatosan ott van a futamokon, ez egy teljesen más terület lesz a számára. Ha minden a papírforma szerint alakul a hétvégén, akkor Bottasnak ezúttal a vezérbika szerep jut a csapaton belül.”De mi van akkor, ha Russell kiemelkedően teljesít a hétvégén a Mercedesben?„Természetesen benne van a pakliban, hogy Russell valamit nagyon jól eltalál és minden lépés kijön számára, és ott lesz mondjuk közvetlenül Bottas mögött. De ez akkor sem jelenti azt, hogy a finn rossz versenyző volna. Attól nem tartok, hogy Russell fél másodperccel veri és a mezőnynek is ad egy kört.”„Ha nagyon jól teljesít, az egy picit persze befolyásoló tényező Bottast illetően is, de az az igazság, hogy ez a Mercedest nyilvánvalóan nem érdekli, csak a saját közép- és hosszabb távú jövőjükkel törődnek, és ebből a szempontból tökéletes a brit versenyző kipróbálása. Sőt, ha Russell nagyon jól teljesít, akkor a Hamilton-szerződés esetében is hozhat a konyhájukra a helyzet. A hosszabbítás és az összegek kapcsán is jobb tárgyalási pozícióba kerülhetnek.”Lehetnek tehát némileg negatív hatásai Russell beugrásának a Mercedes pilótáira nézve, de tény, hogy ez most nem igazán róluk, hanem inkább a Mercedes jövőjéről és az ifjú tehetség nagy lehetőségéről szól. Nekünk, nézőknek inkább ez utóbbi lesz érdekes a hétvégi Szahíri Nagydíj kapcsán, hiszen már régóta arról értekeznek a szakértők, hogy vajon meddig bírja a Charles Leclerc-hez vagy Lando Norrishoz hasonló képességű pilóta a mezőny leglassabb autójában. Most ő lesz rivaldafényben, mi pedig kíváncsian várjuk, mire lesz képes ezúttal a leggyorsabb autóban.