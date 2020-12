Elképesztő fordulat! A Mercedes bakija után Pérez nyert Bahreinben

Elképesztő versenyt hozott a Szahíri Nagydíj, amit a Mercedes óriási betlije után az a Sergio Pérez nyert, aki a rajt után még a tizennyolcadik helyen állt azt követően, hogy Charles Leclerc kilökte őt egy balul sikerült manőver során. Pérez a Renault francia fiatalja Esteban Ocon követte a célban, a harmadik helyet pedig Lance Stroll szerezte meg.

Sergio Pérez (Fotó: XPB)

A verseny rajtja (Fotó: XPB)

Charles Leclerc Ferrarija (Fotó: XPB)

Valtteri Bottas (Fotó: XPB)

Esteban Ocon (Fotó: XPB)

Versenyző Csapat Idő 1. Sergio Pérez Racing Point-Mercedes 2. Esteban Ocon Renault +10,518 3. Lance Stroll Racing Point-Mercedes +11,869 4. Carlos Sainz McLaren-Renault +12,580 5. Daniel Ricciardo Renault +13,330 6. Alexander Albon Red Bull-Honda +13,842 7. Danyiil Kvjat Alpha Tauri-Honda +14,534 8. Valtteri Bottas Mercedes +15,389 9. George Russell Mercedes +18,556 10. Lando Norris McLaren-Renault +19,541 11. Pierre Gasly Alpha Tauri-Honda +20,527 12. Sebastian Vettel Ferrari +22,611 13. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari +24,111 14. Kimi Räikkönen Alfa Romeo-Ferrari +26,153 15. Kevin Magnussen Haas-Ferrari +32,370 16. Jack Aitken Williams-Mercedes +33,674 17. Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari +36,858 18. Nicholas Latifi Williams-Mercedes kiesett 19. Max Verstappen Red Bull-Honda kiesett 20. Charles Leclerc Ferrari kiesett

Az egyik fő kérdés a Szahíri Nagydíj előtt az volt, hogyan rajtol majd George Russell a Mercedesszel, nincs ugyanis ilyen jellegű tapasztalata az autóval, és arról se sok, milyen érzés a mezőny éléről indult. Sokan attól tartottak, az időmérőn jól teljesítő brit több pozíciót is bukhat majd…Ő azonban rácáfolt ezekre a fölvetésekre! Lerajtolta ugyanis a tapasztaltabb csapattársat, Valtteri Bottast, és a mezőny élére vágott!Hátrébb az időmérőn pazarul teljesítő, Charles Leclerc néhány másodperc alatt vált hősből bűnbakká, amikor alaposan elmérte a féktávot egy Sergio Pérez elleni manőver során, kiforgatta a mexikóit, aki visszacsúszott a mezőny végére, Leclerc pedig a gumifalban találta magát. Akárcsak Max Verstappen, aki nem tudta kikerülni az előtte ütközőket…A baleset miatt pályára küldték a biztonsági autót, Russellnek tehát egy „guruló rajtot” is abszolválnia kellett – a fiatal brit azonban ezt a feladatot is megoldotta! Sőt, Bottasnak inkább a rajt után kavarodásban a harmadik helyre kerülő, lágyabb gumikon startoló Carlos Sainzcal gyűlt meg a baja, aki a lágy keveréken le is hagyta a finnt, az első kanyar után azonban hibázott, így elveszített a néhány másodpercig második helyet.Az újraindítást követően Pérez volt a figyelem középpontjában, a tizennyolcadik helyre visszacsúszó mexikói ugyanis néhány kör alatt fölzárkózott a tizenegyedikre, ott volt tehát a pontzóna küszöbén – a belépéshez Alexander Albonon kellett áthámoznia magát.Az élen eközben Russell növelni tudta előnyét: a tizenötödik körben (a rövid pályán csak úgy pörögtek a körök!) már két másodperccel több volt a fórja Bottasszal szemben! Sainz bár gyors volt a biztonsági autós fázis után, hamar leszakadt a két Mercedesről, sőt idővel inkább hátrafelé kellett figyelnie, Daniel Ricciardo, Danyiil Kvjat, Lance Stroll, Pierre Gasly és Esteban Ocon is lőtávolságban volt ugyanis hozzá képest.Pérez a huszonegyedik körben lépett be a pontzónába, ám nem Albon, hanem Lando Norris előzésével, akit időközben a thai is lehagyott. Egy körrel később aztán a Red Bull-os ellenfelet is levadászta, tehát már is a kilencedik helyen haladt, és a harmadik helyért csatázó boly nyomába eredhetett.A mexikói ráadásul stratégiai szempontból is jó helyzetben volt, hiszen közepes abroncsokon indult a lágyon futó riválisok nyomába (Ocont kivéve előtte Sainzcal bezárólag mindenki a lágyabb keverékeket használta), tehát hosszabb első etapot futhatott, a csere után pedig a gyorsabb gumikat kaphatta autójára – ahogyan egyébként Ocon is.Az előttük haladók közül Stroll maradt kinn legtovább a pályán: a kanadai csak a 43. körben állt ki cserélni. Nem kis meglepetésre korábban, mint a közepeseken futó Ocon! A francia azonban a kiállás után a pályán le tudta előzni a Racing Point versenyzőjét.Ami a Mercedes házi versenyét illeti, Russell tündérmeséje tovább folytatódott, a negyvenötödik körben ugyanis már majd’ három másodperccel vezetett Bottas előtt. Kettejük meccsébe a kiállások hoztak némi változatosságot, Russell ugyanis hamarabb állt ki, a finn pedig az első etap elnyújtásával próbálkozott (négy körrel futott többet, mint a brit), hogy később frissebb gumikon támadhassa csapattársát.A középmezőny csatáját a kiállások után továbbra is Sainz vezetette, a Ricciardo elé vágó Kvjatot megelőzve. Ricciardo mögött Gasly, Ocon, Strol és Pérez jött (aki végül már az ötvenedik kör előtt kiállt cserélni).Az 55. körben kisebb bonyodalmat okozott Nicholas Latifi kiesése (a kanadai alatt megállt a Williams), ami miatt virtuális biztonsági autós fázis lépett életbe, ezt pedig többen igyekeztek előnyükre fordítani: kiállt kereket cserélni Ricciardo, Kvjat és Gasly is. A VSC-fázis azonban hamar véget ért, így az említett hármas veszített a kiálláson, játékba hozva ezzel Pérez, Ocon és Stroll trióját. Mivel a mexikói eddigre a csapattárson és a Renault fiatalján is áthámozta magát, fellépett a harmadik helyre azt követően, hogy a futam elején a mezőny végére zuhant!A 62. körben újabb biztonsági autós (immáron egy „valódi”) fázis jött, miután a beugró Jack Aitken az utolsó kanyarban megcsúszott, autója pedig a gumifalnak koccant, ennek hatására első vezetőszárnya leszakadt és az ideális íven maradt.A biztonsági autós fázis jól megkavarta a kártyákat, a Mercedes ugyanis elhibázta a kettős kiállást: összekeverték ugyanis Bottas és Russel keverékeit (a britnek ezért később újra ki kellett állnia), a finn ráadásul rengeteg időt is veszített, miután a jobb elsőt csak nagy küszködés árán tudták lecserélni.Mindez azt jelentette, hogy az újraindításkor nem más állt az élen, mint Pérez! A második helyezés Oconé, a harmadik Strollé volt, mögöttük jöttek csak a Mercedes versenyzői Bottas, Russell sorrendben.Pérez jól indult a biztonsági autó távozása után, Russell pedig néhány kör után lenyomta csapattársát, és az első hármas nyomába eredet – sokat arra sem kellett várni, hogy leelőzze Strollt, majd következő körben Ocont is. Tizenöt kör volt tehát hátra, amikor Ocon az élen álló Pérez nyomába eredhetett – a mexikói három másodperccel vezetett, a brit viszont jobb gumin nagyobb tempót diktált.Miközben Russell folyamatosan nyerte a pozíciókat, a kemény gumikon lévő Bottas folyamatosan veszítette a pozíciókat: a hetvenkilencedik körben csak a kilencedik helyen volt már. A nagy dráma azonban nem ez volt a Mercedes számára, hanem ami Russell-lel történt: a brit lassú defektet kapott, ami miatt ki kellett állnia egy újabb cserére, ezzel pedig nemcsak a győzelmi esélyét veszítette el, hanem a pontzónából is kicsúszott!Ezzel pedig minden „akadály” elhárult Pérez és a Racing Point történelmi sikere elől! A rutinos mexikói stabilan lehozta az utolsó köröket és megszerezte hosszú pályafutása első győzelmét. Mögötte Ocon ért célba, majd Stroll a másik rózsaszín autóval (a csapat ezzel hatalmas lépést tett a bajnoki bronzérem felé).A negyedik helyen Sainz ért be, az ötödik pozíció Ricciardóé lett, majd Albon, Kvjat, Bottas a hatalmas hajrával lágy gumikon kilencedikre zárkózó Russell és Lando Norris került még be a pontszerzők közé az elképesztő fordulatokat hozó Szahíri Nagydíjon.