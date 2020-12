Undorítónak tartja Mazepin botrányos videóját a Haas

Még nem is ült az autójukba, már elhatárolódik új versenyzőjétől, a Haas. Nyikita Mazepin egy „undorító” videóval húzta ki a gyufát…

Nyikita Mazepiin (Fotó: Haas)

Nyikita Mazepin (Fotó: XPB)

Nikita Mazepin (Fotó: XPB)

Nem ígérkezik egyszerűnek a Haas és Nyikita Mazepin együttműködése. A csapat a múlt héten jelentette be, hogy a Forma–2-ből feljebb lépő orosz lesz az egyik 2021-es versenyzője (a másik Mick Schumacher), ám az azóta eltelt egy hétben, máris több olyan esemény történt, aminek aligha örül a Haas.A legújabbat egy videós botrány jelenti. Az orosz nemrég az Instagramon osztott meg egy felvételt, amelyen egy ismeretlen nőt szexuálisan molesztálnak egy autóban. Ugyan a videón nem látható a felvételt készítő Mazepin, az azóta kiadott közlemények megerősítik, hogy róla van szó. Az azóta már törölt felvételen egy ismeretlen nő egy autó hátsó ülésén ül, amikor (vélhetően) a versenyző tapogatni kezdi őt. Az hölgy erre elutasítóan reagál, majd a középső ujját is felmutatja.A Haas elhatárolódott a történtektől és „undorítónak” nevezte leendő versenyzője viselkedését. „A Haas F1 Team nem nézi el Nyikita Mazepin viselkedését, amit egy nemrég a közösségi oldalán posztolt videóban mutatott. Ezenfelül az a tény, hogy ezt közzétette a közösségi oldalán, szintén undorítja a Haas csapatát. Az ügyet házon belül fogjuk rendezni, további mondanivalónk pillanatnyilag nincs” – írta az amerikai csapat.Ezek után aztán érkezett Mazepin nyilvános bocsánatkérése is. „Szeretnék bocsánatot kérni a cselekedeteimért, mind az elfogadhatatlan viselkedésemért, mind azért a tényért, hogy ezt a közösségi oldalamra posztoltam. Sajnálom, hogy ezzel megsértettem másokat, és azt is, hogy szégyenbe hoztam a Haas csapatát. Muszáj magasabb szintre lépnem F1-es versenyzőként, és elismerem, hogy önmagamat és sok ember is cserbenhagytam. Ígérem, tanulni fogok ebből” – írta.A pályán is balhés versenyző hírében álló Mazepinnek nem ez volt az első kétes ügye az elmúlt egy hétben. Amikor bejelentették, hogy jövőre F1-es versenyző lesz, a közösségi médiában egy nő egyből megvádolta, hogy zaklatta őt, és meztelen fotókat követelt tőle egy online beszélgetésük során.A Haas számára nem túl jó előjel mindez az együttműködésük kezdete előtt. És ha ennyi nem lenne elég, a versenypályán is készülhetnek még problémákra. Mazepin a múlt hétvégi Forma–2-es versenyen vitatható manőverekkel került a figyelem középpontjába. A szombati főversenyen összesen négy kétes megmozdulása kapcsán indult ellene vizsgálat. Több ellenfelét is leszorította a pályáról (kit a boxfalnak, kit a jelzőtábláknak), két esetben pedig 5 másodperces büntetéssel és büntetőpontokkal „jutalmazták” a többszöri agresszív irányváltásait. Ezzel 11 büntetőpontja lett, vagyis csupán egyetlen egységen múlt, hogy nem tiltották el a vasárnapi sprintversenytől.Mazepin a pályán mutatott viselkedésével sem vívta ki mások elismerését. Többek között Daniel Ricciardo is kritizálta őt. „Nem tudom, hogy pontosan mi történt, vagy hogy kap-e büntetést Mazepin, de ez egyértelműen túl sok volt. Sok-sok mozgás volt, egynél több. Eléggé intenzív volt…” – kritizálta a az oroszt még az ítéletek előtt.Günther Steiner a büntetések kapcsán elismerte, lesz még dolguk Mazepinnel. „Ez történik, amikor kihagy az agy. A legegyszerűbb válasz az lett volna, hogyha azt mondom, nem, nem néztem a Forma–2-es versenyt” – reagált az őszinteségéről híres csapatfőnök. „De láttam a Forma–2-es versenyt, amelyen büntetést kapott. Ez is része a tanulási folyamatnak, és az biztos, hogy lesz min dolgoznunk. Tanulnunk kell ebből, megnézni, hogyan kerülhetnénk el ezeket a hibákat.”Steiner persze igyekezett menteni a menthetőt, és megállapította, Mazepin versenyzése arra is bizonyíték, mennyire akarja a sikert. „Egészen keményen küzdött, mindent bevetett. Az ilyen dolgok megesnek” – fogalmazott.Az persze talán mégsem mindegy, hogy milyen gyakran esnek meg az ilyen dolgok. A közösségi oldalakon máris vannak, akik petícióban követelnék a Haastól, hogy tegye semmissé Mazepin F1-es szerződését…