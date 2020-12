Hivatalos: Sergio Pérez a Red Bullnál folytatja!

A már csütörtökön megszellőztetett hír hivatalossá vált: 2021-ben Sergio Pérez váltja Alexander Albont a Red Bullnál!

Sergio Pérez (Fotó: Racing Point)

Sergio Pérez (Fotó: Racing Point)

Sergio Pérez a Szahíri Nagydíj dobogóján (Fotó: XPB)

Nem siette el a Red Bull. Miközben a csapat Portugáliában még november közepére ígért döntést a 2021-es versenyzőfelállásáról, végül addig halogatta az ügyet, hogy csak a szezonzáró után lett belőle bejelentés. Aztán még a mexikói időzónához is igazodni kellett. A nap szép lassan az óceán túlpartján is fölkelt pénteken, így meglett a bejelentés: a következő szezonban Sergio Pérez váltja Alexander Albont a Red Bull csapatánál.Hiába kapott tehát Albon még egy hónapot, hogy kivívja a maradását, amit nyújtott, kevés volt a Red Bull meggyőzéséhez. Még úgy is, hogy az abu-dzabi szezonzárón idei talán legerősebb hétvégéjét futotta. A konkurencia túl erős volt: kettejük közül Sergio Pérez produkált olyan szezonhajrát, amilyet Albonntól várt volna a Red Bull. Miközben a thai egész évben csak két dobogós helyezést ért el a mezőny második legjobb autójával, Pérez a konstruktőri bajnokságot 4.-ként záró csapat tagjaként az utolsó versenyeken egy törökországi második hellyel, egy Szahíri Nagydíjon aratott váratlan győzelemmel, valamint további dobogóesélyes, de peches versenyekkel (Imola, Bahrein) irányította magára a figyelmet. Mindenekelőtt a Red Bullét.„Alex értékes tagja a csapatnak, és sokáig gondolkodtunk a döntésen. Egy kis időt hagytunk a releváns adatok és a teljesítmények kiértékelésére, és úgy döntöttünk, hogy Sergio a megfelelő versenyző Max csapattársának 2021-re. Már várjuk őt a Red Bull Racingnél” – nyilatkozta Christian Horner csapatfőnök.Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a másfél szezont teljesítő Alexander Albon kezét elengedi a csapat. Noha Pierre Gaslyval vagy Danyiil Kvjattal ellentétben őt nem küldték vissza a B-csapatukhoz, 2021-ben is a kötelékükbe fog tartozni. „Alex továbbra is fontos része lesz a csapatunknak teszt- és tartalékversenyzőként. A 2022-es fejlesztésekre fog fókuszálni. Szeretnénk megköszönni neki a kemény munkáját” – tette hozzá Horner.Pérez extrém hullámvasútnak tűnő szezonja ezzel úgy tűnik, a csúcson zárul. Amikor a Racing Point szeptemberben közölte vele, hogy Sebastian Vettel miatt az érvényes szerződése ellenére is távoznia kell, a mexikói még azt hihette, a pályafutása leszálló ágba került, és a feltörekvő csapatától araszolhat vissza a mezőny végére, a Haashoz, az Alfa Romeóhoz vagy a Williamshez. Aztán ahogy ezek az ajtók is sorra bezárultak előtte, már az F1-es búcsú gondolatával kellett barátkoznia. Végül kiderült, hogy amit karrierje orv megtorpedózásának gondolt, az valójában élete esélye lett: Racing Point-os kirúgásának köszönhetően 31 évesen végre egy győzelemre esélyes élcsapat tagja lehet, a mezőny második legjobb gárdájához szerződhet, és megvetheti a lábát az élmezőnyben.„Hihetetlenül hálás vagyok a Red Bullnak, hogy megadták nekem a lehetőséget, és náluk versenyezhetek 2021-ben” – mondta a mexikói, „Az esély, hogy egy bajnoki címért küzdő csapat tagja lehetek olyasmi, amire mindig is vágytam, amióta csak megérkeztem a Forma–1-be. Büszke pillanat lesz a Red Bull színeiben, Max csapattársaként felállni a rajtrácsra. Biztosíthatok mindenkit, hogy maximálisan a következő szezonra fogok összpontosítani. A csapatot ugyanaz a győztes mentalitás jellemzi, ami engem, és tudom, hogy azért vagyok itt, hogy jól teljesítsek, és segítsem a csapatot a bajnoki címért folyó harcban.”A Red Bull Pérez szerződtetésével föladta saját elveit, és Mark Webber 2007-es alkalmazása óta először választott egy olyan versenyzőt, aki sosem volt tagja az utánpótlás-programjának. Pérez az istálló történetének 11. versenyzője lesz, 2013 óta az első nem saját nevelésű csapattag. A mexikóinak eközben a Red Bull pályafutása negyedik csapata lesz a Sauber 2011-12), a McLaren (2013) és a Force India/Racing Point (2014-2020) után.Az istálló szempontjából észszerű döntés Pérez szerződtetése. Helmut Markóék ezúttal nem a következő bajnokukat keresték, hiszen azt már rég megtalálták Max Verstappen személyében, hanem egy olyan versenyzőt, aki egyfelől tapasztalatával és kiegyensúlyozottságával segíti a csapatot a konstruktőri bajnokságban, másfelől olyan szintet képvisel, ami mellett Verstappen nem kényelmesedhet el házon belül.A Red Bull bejelentésével lényegében minden ülés elkelt 2021-re. A Milton Keynes-iek a 7. csapat a mezőnyben, amely legalább egy versenyzőjét lecserélte 2021-re. Teljes sorcserét egyedül a Haas hajt végre, míg a Mercedes, az Alfa Romeo és a Williams változatlan felállásban folytatja.Egy bejelentésre ugyanakkor még így is várnunk kell: Lewis Hamilton mercedeses hosszabbítását egyelőre nem erősítették meg. Noha a csapat csütörtökön a közösségi oldalán elhintette, hogy hamarosan erre is sor kerül, a friss hírek szerint jó esély van rá, hogy még karácsonyig sem tisztázódik a címvédő sorsa. Toto Wolff csapatfőnök pénteken azt nyilatkozta, nem szabnak határidőt, a lényeg, hogy a 2021-es első tesztekig megállapodjanak.