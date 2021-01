Kevesebb edzésidő 2021-től: csöndben módosított az FIA

Az FIA legfrissebb sportszabályzata alapján úgy fest, 2021-től megkurtítják az edzésidőt az F1-es nagydíjhétvégéken.

Romain Grosjean (Fotó: XPB)

Alexander Albon (Fotó: XPB)

A Motorsport Világtanács december eleji ülése után az FIA véglegesítette a 2021-es Forma–1-es versenynaptárat (a Vietnámi Nagydíj időpontja persze még mindig gazdára vár), arra viszont nem irányította rá a figyelmet, hogy az egyes nagydíjhétvégék menetrendjében is lesz némi változás. Elsőként egy szurkolónak szúrt szemet, hogy a szövetség honlapján decemberben közzétett legfrissebb sportszabályzatban az szerepel, a pénteki szabadedzések időtartama egy óra lesz jövőre. Mindez lényeges változás az eddigi másfél órás szabadedzésekhez képest, már csak emiatt is meglepő, hogy az F1 nem tett bejelentést róla.Az újítás kapcsán némi bizonytalanságot jelent, hogy az új időtartamot a szabályzatban nem emelték ki rózsaszínnel, mint az előző verziókhoz képesti módosítások esetében szokták. Ez alapján akár egy egyszerű elírásról is szó lehetne. További furcsaság, hogy a 2021-es sportszabályzat előző verziójában, amit az FIA a nyáron tett közzé, még a másfél órás időtartam szerepel a két pénteki edzés kapcsán.Mindezek ellenére több jel is arra utal, hogy mégsem elírás történt. Egyfelől Ross Brawn, az F1 sportigazgatója október végén előrebocsátotta, hiába áll a 90 perc a sportszabályzat akkori verziójában, az edzések „lehetnek rövidebbek” a következő évben. Emellett ezt erősíti a vonatkozó szabálypont második szakasza is, amelyben a szombati harmadik szabadedzés kezdési időpontját a második végéhez viszonyítva jelölik meg: ezen a téren pontosan félórás korrekció történt, és ezt már a változást jelölő rózsaszín betűvel emelték ki. „A harmadik szabadedzés egy óráig tart, és nem kevesebb mintórával a második edzés vége után kezdődik, a versenyt megelőző napon” – áll a sportszabályzat módosított 32.1. b) pontjában.A Formula Rapida című portál mindezeken túl megemlíti, hogy szurkolói kérdésre nemrég a McLaren vezető stratégája, Randeep Singh a közösségi oldalán ugyancsak megerősítette, hogy a jövő évi pénteki szabadedzések fél-fél órával rövidülni fognak.Mindez tehát azt jelenti, hogy a mezőnynek a versenyhétvégéken összességében 1 órával kevesebb pályaidő jut majd. Ez összhangban lenne az F1 show-javító törekvéseivel: Brawnék már régóta próbálják csökkenteni a csapatok és versenyzők felkészülési idejét, hogy ezzel tegyék kicsit kiszámíthatatlanabbá a versenyeket. Noha az idei imolai pénteki edzésnapot hivatalosan logisztikai okok miatt iktatták ki, a sportág vezetői számára ez az új hétvégi formátum egyfajta jövőbe mutató kísérletezés is volt. Jó ideje fontolgatják, hogy a 2022-ben rajtoló új korszakban komolyabban is módosítanak a nagydíjak programján, hogy lehetőséget teremtsenek a még több versenynek (jövőre 23 lesz). A hétvégék háromról két napra rövidítését eddig rendre leszavazták a résztvevők, Brawnék azonban alternatív változtatásokon is törik a fejüket.A 2022-es sportszabályzatban egyébként még mindig 90 perces pénteki szabadedzések szerepelnek, ám a jövő évi változásból és Brawnék szándékaiból kiindulva jó esély van rá, hogy ez csupán egy átmeneti állapot, amíg meg nem találják az ideális formátumot.Az F1-ben 2006-ban tartottak utoljára egyórás szabadedzéseket pénteken, a másfél órás első és második gyakorlás a következő szezonban debütált, a hétvégék menetrendje pedig azóta csak alkalmi jelleggel, kényszerből módosult.