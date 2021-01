Ricciardo már McLaren-pólóban vigyorog

Miközben Daniel Ricciardo immáron a McLaren egyenruhájában vigyorog széles mosollyal, új főnöke szerint az ausztrál érkezésével az övék lesz a legnépszerűbb versenyzőpáros 2021-ben.

Daniel Ricciardo (Fotó: Daniel Ricciardo/Twitter)

Lando Norris és Daniel Ricciardo már 2020-ban előszeretettel heccelte egymást a paddockban... (Fotó: XPB)

Kezdetét vette a 2021-es év, így Daniel Ricciardo hivatalosan mostantól már nem a Renault, hanem a McLaren versenyzője. Hogy így van, arról az ausztrál is igyekezett hírt adni: közösségi oldalán új profilképet tett közzé, melyen a mosolya a megszokott, az egyenruhája viszont új.Hogy hogyan mutat Ricciardo a McLaren szerelésében, az tehát már kiderült, hogy milyen McLaren-versenyző lesz, az viszont még a jövő zenéje. Az istálló ügyvezető igazgatója, Zak Brown már alig várja, hogy a híres mosoly Wokingot is beragyogja. Az amerikai szerint a szintén a humoráról és vidámságáról ismert Lando Norrisszal egészen különleges párost fog alkotni a hétszeres futamgyőztes.„Úgy tudom, a Forma–1 nemrég készített egy felmérést a legkedveltebb versenyzőkről, és a két legkedveltebb Daniel és Lando volt” – nyilatkozta Brown. „Daniel egy nagyszerű személyiség. Pár éve már próbáltuk őt megszerezni, szóval már jó ideje Daniel rajongói vagyunk. Az eredményei magukért beszélnek. Nem tudnék mondani ennél izgalmasabb versenyzőpárost a pályán. Marketingszempontból és a pályán kívül sem.”Brown úgy véli, Ricciardóhoz hasonlóan Norrist is az teszi népszerűvé, hogy mindig önmagát adja, valamint hogy nagyon eredeti.Az istálló csapatfőnöke, Andreas Seidl már a Carlos Sainzcal alkotott duóval is elégedett volt, ám úgy véli, Ricciardo futamgyőztesként adhat némi pluszt a csapatnak. „Egyértelmű, hogy az elmúlt két évben a versenyzőpárosunk nagy pluszt jelentett számunkra. Lando nagyon jó első évet produkált, azóta versenyzőként és emberként is megtette a következő lépést. Danielről tudjuk, milyen klassz versenyző, ezenkívül jó viszonyítási pont is lesz számunkra, mivel a múltban a megfelelő technikával már versenyeket is tudott nyerni. Lando számára is remek viszonyítási pont lesz.”„Bizakodó vagyok, hogy az új szezonban erős versenyzőpárosunk lesz, és ez kulcsfontosságú lesz abban, hogy csapatként is megtegyük a következő lépést” – fogalmazott a német.