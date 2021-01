2021-ben is tart virtuális futamokat az F1

A 2021-es szezon előtt is rendez egy virtuális bajnokságot a Forma–1! Az online versenyek sora ezúttal rövidebb lesz, hiszen „csak” három fordulóval terveznek, ám ismét több aktív és visszavonult F1-es versenyző is indulhat.

A Forma–1 vezetői a legtöbb rivális szériához hasonlóan 2020 tavaszán, az első lezárások alatt hirdettek ki online versenyzési lehetőséget a pilóták és sztárvendégek számára. Ezeket a versenyeket akkor még nem bajnokságformátumban rendezték, igaz, a „sorozat” végén azért George Russell megkapta a – nem hivatalos – bajnoki titulust.Ezekkel a versenyekkel akkor a valódi futamok hiánya által keletkezett űrt kívánták betölteni, és bár idén tavaszra is terveznek versenyeket, melyek a jelenlegi állás szerint megrendezhetőek is lesznek, 2021 elején sem maradunk virtuális versenyek nélkül.Ezúttal virtuális szériaként hirdették meg a futamokat. A sorozat január végén (31-én, vasárnap) kezdődik, és három héten keresztül tart majd: összesen tehát három fordulót rendeznek (a helyszíneket még nem ismertették). Ezeken a versenyeken a csapatok gyűjtenek majd pontokat, ezek döntenek a nyereményalapról, amit a résztvevők jótékonysági szervezetekhez juttathatnak el.„2020 mindenki számára nehéz év volt, de most már izgatottan várjuk, hogy idén még több izgalmat csempésszünk a szurkolók életébe a virtuális széria visszatérésével” – nyilatkozta az F1 esportos tevékenységért felelős vezetője, Julian Tan.„Várjuk azokat a résztvevőket, akik tavaly olyan különleges eseménnyé tették a versenyeket, és meghívunk néhány új arcot is. Mindezt a jótékonyság nevében” – tette hozzá a szakember, aki a virtuális futamok egyik ötletgazdája volt, ötlete pedig gyorsan népszerűvé vált és számos fiatalt is bevonzott a sport körfogásába.