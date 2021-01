Alonso már bemutatójával meggyőzte Ricciardót

Daniel Ricciardo úgy érzi, az idén visszatérő Fernando Alonso már 2020 végén, a 2005-ös Renault-val teljesített bemutatókörök alkalmával bizonyította, továbbra is gyors és készen áll az újbóli Forma–1-es szereplésre.

Fernando Alonso (Fotó: XPB)

Daniel Ricciardo (Fotó: XPB)

Fernando Alonso (Fotó: XPB)

A spanyol klasszis idén tér vissza a királykategóriába, miután 2020-ban harmadszor is szerződést kötött a Renault-val (azóta kiderült, a csapatot átnevezik, mostantól az Alpine márkanevet fogja viselni). A várt visszatérés előtt több alkalommal is tesztelt régi/új csapatával, Abu-Dzabiban pedig 2005-ös világbajnoki gépét is pályára vitte.A ma már klasszikusnak számító versenyautóval teljesített körei nemcsak a média és a szurkolók érdeklődését keltették fel, hanem az ellenfelekét is, akik érdeklődve figyelték a spanyol bemutatóját, amiről nemrég Daniel Ricciardo is nyilatkozott.„Megnéztem a belső kamerás felvételeket is. Nagyon menő volt” – kezdte az ausztrál, kinek helyét pont Alonso veszi majd át a francia alakulatnál. „Szerintem mindenki téved, aki úgy gondolja, Fernando már túl öreg. Biztos, hogy ez nem igaz. Az a srác szerintem csak egyféle sebességet ismer, mégpedig a gyorsat” – tette hozzá.„Gyors volt és következetes, miközben nem kímélte a technikát. Vicces volt, mert nem volt stopperem, de tudtam, hogy jóval lassabb nálunk, mégis gyorsabbnak tűnt, és lenyűgöző volt a V10-es hangja. Üvöltött a motor” – folytatta.Ricciardónál ugyan nem volt stopper, Alonso körét többen lemérték, ideje pedig csupán négy másodperccel maradt el a 2020-as szezonzárón rajtelsőséget szerző Max Verstappenétől. „1:39, igazán?” – lepődött meg az ausztrál, amikor közölték vele Alonso idejét. „Várj, mi… ő 1:39-et ment? Húha! Igyekezett. Oké, szóval tényleg nem lassú” – jegyezte meg.