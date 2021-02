Megérkezett a McLarenhez Daniel Ricciardo! (képek)

Először látogatott el új csapatához, a McLarenhez a Renault-tól érkező Daniel Ricciardo.

Daniel Ricciardo (Fotó: McLaren)

Daniel Ricciardo (Fotó: McLaren)

Lando Norris (Fotó: McLaren)



"Everyone is very motivated."

A message from @LandoNorris as our team continues to ramp up preparations for the new season. pic.twitter.com/S2At52D3wA



— McLaren (@McLarenF1) February 3, 2021

Lando Norris (Fotó: McLaren)

Fernando Alonso már tavaly munkába állt a Renault-nál, januárban Sergio Pérez, Carlos Sainz és Sebastian Vettel is megejtette üléspróbáját új csapatánál, az átszerződő versenyzők közül Daniel Ricciardóról viszont nem sok újdonságról tudtunk beszámolni – egészen mostanáig!A múlt évi szezonzárót követően az irányt az Egyesült Államok felé vevő ausztrál szerdán először tűnt föl a McLaren wokingi bázisán. A csapat által közzétett első fotókon egyelőre csak a maszkja mclarenes, amúgy civilben kezdte az ismerkedést a McLaren Technológiai Központtal, melynek híres előcsarnokában a kiállított autók mellett Bruce McLaren bronzszobrát is megcsodálhatta.Ricciardo a Renault-val versenyezte végig az előző két szezont, tavaly már a tényleges bajnoki rajt előtt bejelentette, hogy a McLarenhez szerződik. A váltás papíron mindkét fél számára előrelépést jelent, hiszen míg az ausztrál a konstruktőri 5. csapattól a 3.-hoz érkezik, addig a McLaren a két dobogót számláló Carlos Sainz helyére egy hétszeres futamgyőztest ültet.A wokingi gyárban egyébként a héten feltűnt Ricciardo csapattársa, az F1-ben és a McLarennél is harmadik szezonját kezdő Lando Norris is. Ő koronavírusos betegsége, valamint Dubaiból való hazatérése és kötelező karanténja után állt újra a nyilvánosság elé.„Jöhet a következő! Nem azért mondom, mert jó móka lesz itt tudni Danielt, hanem azért, mert szeretem megismerni a csapattársaim szemléletmódját. Daniel nagyon tapasztalt, nagy csapatoknál versenyzett, sok dobogós helyezést szerzett, tudja, hogyan kell futamot nyerni. Kíváncsian várom, hogyan vezeti az autót, és milyen a szemléletmódja” – mondta újdonsült kollégájáról a brit.Norris a videoüzenetében elmondta, örül, hogy visszatérhetett Wokingba és munkába állhatott. „Újra itt vagyok, újra dolgozom. Lényegében hazatértem. Hamarosan kezdődik a szezon, ami a harmadik szezonom lesz az F1-ben. Nagyon izgatott vagyok! Új csapattárs, új kihívások – sok klassz dolog vár ránk, és hamarosan jön az autóbemutató is. Pár napja először indítottuk be az autót, és jó hír, hogy minden jól ment. Most újra láthatom a mérnököket, visszatérhetek a szimulátorba. Körbejártuk a gyárat, megnéztük a fiúkat és lányokat, akik fáradhatatlanul dolgoznak, hogy mindennel elkészüljenek a bemutatóra, a tesztre, az első versenyre. Mindenki nagyon motivált, boldog, és jó ezt látni” – fogalmazott, majd jelezte, hamarosan klassz dolgokat fogunk látni tőlük.