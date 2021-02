Nem versenyezhet orosz zászlójelzés alatt az F1-ben Mazepin

Az FIA tisztázta, nem használhatja hazája nemzeti zászlóját a Forma–1-ben idén bemutatkozó orosz versenyző, Nyikita Mazepin.

Nyikita Mazepin (Fotó: XPB)

Nyikita Mazepin (Fotó: XPB)

Danyiil Kvjat ugyan kiszorult a 2021-es F1-es mezőnyből, ám a Haas jóvoltából így is lesz orosz a rajtrácson: Nyikita Mazepin újoncként a Forma–2-ből lép följebb. Az FIA ugyanakkor a héten tisztázta, hogy a versenyző a nemzetközi Sportdöntőbíróság, a CAS múlt decemberi döntése értelmében nem használhatja az orosz zászlót. Mindez azon büntetés része, amit az orosz sportolókra a 2014-es szocsi téli olimpia kapcsán történt, központilag segített doppingolások miatt róttak ki az országra.A CAS a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség, vagyis a WADA indítványára eredetileg négy évre megtiltotta, hogy a nagy nemzetközi sporteseményeken, így a futball-világbajnokságon és az olimpián induljon orosz nemzeti csapat. E büntetést azóta két évre csökkentették. Mint azt az FIA kérésére a CAS tisztázta, e szankció a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által jegyzett világbajnoki sorozatokra is vonatkozik, vagyis a Forma–1-ben, a hosszútávú sportautó-világbajnokságban (WEC), a rali-világbajnokságban, a Forma–E-ben és a Ralikrossz-világbajnokságban (WRX) szereplő oroszokat is érinti.Az F1-ben mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Nyikita Mazepin nem versenyezhet orosz zászló alatt, nem használhat orosz nemzeti jelképeket, győzelme esetén nem játszhatják le neki az orosz himnuszt, nemzetiségére pedig csak meghatározott módokon („semleges sportoló Oroszországból”, vagy „Oroszország – semleges sportoló”) lehet utalni. Emellett a licencét biztosító orosz automobil-szövetség, a RAF említése is tilos lesz.A szabályozás azt nem tiltja, hogy a versenyzők orosz színeket jelenítsenek meg például a sisakjukon, és a szurkolóknak sem tiltják, hogy orosz zászlókat lengessenek a lelátókon. A szankció érinti viszont az Orosz Nagydíjat, amelynek rajtceremóniáján nem hangozhat fel a nemzeti himnusz.Érdekesség, hogy az F1 kísérősorozataira mindez nem vonatkozik, mivel azok nem világbajnokságként futnak. Ennélfogva például a Forma–2-ben szereplő orosz Robert Shwartzman a győzelme esetén meghallgathatja hazája himnuszát.A büntetés két versenyszezont fog érinteni, lejártát 2022 decemberére tűzte ki a bíróság. Korábban fölmerült, a WADA nagy nemzetközi sportesemények megrendezését is tiltja Oroszországban, és ez is érintheti az F1-et, ám emiatt nem kell aggódniuk a szervezőknek. Szocsival 2025-ig szóló szerződése van a királykategóriának, és a büntetéssel nem lehet őket szerződésszegésre kényszeríteni.