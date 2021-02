Kiábrándítónak találja az F1 2022-es szabályait a sikertervező

Nincs jó véleménnyel a Forma–1 legsikeresebb tervezője a sportág 2022-es szabályairól. Adrian Neweyt ne mis hozzák lázba a szerinte elhibázott változtatások.

A következő évben egy teljesen új korszak veszi kezdetét a Forma–1-ben. A mostanitól alapjaiban eltérő autókra vált a széria, melyekkel a várakozás szerint lényegesen könnyebb lesz a csatázás és az előzés, mint manapság, és a csapatok közötti különbségek is kisebbek lehetnek. Ahhoz, hogy e két célt elérje, az F1 vezetősége a sorozat történetében először bízott meg egy saját külön szakértőgárdát, amelyek éveken át tartó fejlesztői munkával alkották meg az új autókat és regulákat.Ez a módszer egy kicsit az egyenautós bajnokságok útja felé tereli az F1-et. Bár a sportág vezetői állítják, a csapatoknak még így is meglesz a kellő mozgástere a fejlesztésben, és így is alkothatnak egyedit, annak érdekében, hogy az előzéssel és a mezőny kiegyenlítettebbé tételével kapcsolatos célokat elérjék, nagyon szigorú szabályozást vezetnek be.A Red Bull-os Adrian Newey évek óta ellenzője ennek az iránynak. Az F1 történetének legsikeresebb autótervezője 2014 óta hangoztatja, nem tetszik neki, hogy a sportág egyre jobban elfojtja a kreativitást, és ellehetetleníti az olyan innovatív megoldásokat, amik őt a korábbi évtizedekben annyira eredményessé tették. Szerinte a 2022-es megújulást egyszerűen rosszul kivitelezik Ross Brawnék. „Sajnálatos ez, egy kihagyott lehetőség” – jelentette ki a holland Formule 1 magazinnak. „Ha teljesen új szabályozással állsz elő, akkor biztosítsd, hogy az rendben van. De ezek a szabályok nincsenek.”Miután az F1 2014-ben az aerodinamikáról a motorokra tolta át a hangsúlyt az új szabályokkal, Newey az akkor még a Red Bull motorpartnerének számító Renault gyengélkedése miatt tehetetlennek érezte magát, és el is ment a kedve az F1-től. Pár évig el is távolodott a csapattól, csak tanácsadóként segítette a munkájukat, miközben más projekteken dolgozott a vitorlázás világában, valamint az Aston Martin autógyártóval. Az utóbbi években aztán újra jobban aktivizálta őt a Red Bull, a 2022-es szabályváltozásokra pedig ismét az ő vezényletével készül a technikai részlegük. Ám mint azt most elismerte, mindez nem jelenti azt, hogy a megújulás vissza is adta neki a régi motivációját.A kérdésre, talál-e azért érdekességet a mostani kihívásban, igennel felelt, ugyanakkor hozzátette: „El kell ismernem, még mindig keresnem kell az új szabályokban azt, ami felcsigáz. Egyszerűen nem érzem úgy, hogy ezek jó szabályok lennének.”A Red Bullt mindazonáltal nem készül cserben hagyni Newey. Mint mondta, az eddigi F1-es csapatai közül az osztrákokhoz fűzi a legerősebb érzelmi kapocs. „A Red Bullt egy kezdő vállalkozásnak láttam, és ez vonzó volt számomra. Senki sem tudta, hogy meddig juthatnak, de az első célkitűzésünk az volt, hogy pole-okat és futamgyőzelmeket szerezzünk. Az évek alatt elért sikereink nagyszerű élményt jelentettek számomra. A Williams és a McLaren nagyszerű csapatok, de ott – bármennyire is megbecsültek – mindig csak egy alkalmazottnak éreztem magam. A Red Bullnál ellenben nagyobb felelősséget érzek. Szinte a gyermekemnek tekintem a csapatot” – magyarázta, képet festve arról, mi tartja a kiábrándítónak ítélt szabályozás ellenére is az F1-ben és Milton Keynesben.