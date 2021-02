A szezonnyitó előtti héten érkezik a Netflix F1-es sorozatának új évada

Egy héttel a szezonnyitó Bahreini Nagydíj edzésnapja előtt, március 19-én kerül föl a Netflixre a Forma–1-es világbajnokság kulisszái mögé kalauzoló Drive to Survive harmadik évada, aminek ismét lesz szinkronos verziója.

A Magyar Nagydíj rajtja (Fotó: XPB)

Kép: XPB

A streamingszolgáltó harmadik éve követi nyomon a száguldó cirkuszt, és rögzíti, hogyan élik meg az eseményeket a csapattagok a kulisszák mögött. Népszerű sorozatuk harmadik évadát komoly várakozás előzte meg, a mozgalmas 2020-as szezonnal kapcsolatban ugyanis a készítőknek – várhatóan – rengeteg izgalmas anyagot sikerült rögzíteniük.Az új évadról eddig csupán annyit tudtunk, hogy biztosan műsorra tűzik még a szezonnyitó előtt, azt viszont nem, mikor lesz elérhető a Netflix kínálatában. Péntek délután azonban fölfedték a premier dátumát, ami március 19 lesz.Ahogyan azt már megszokhattuk, a kijelölt időpontban a teljes évad fölkerül majd, nem lesz tehát akadálya annak, hogy a lelkes rajongók azonnal „letudják” az új epizódokat. A hazai szurkolók számára örömteli hír, hogy a harmadik évad részeit is nézhetjük szinkronos verzióban.„Eddigi legdrámaibb szezonunknak is megmutatjuk a kulisszatitkait, hogy a nézők első kézből figyelhessék, miként küzdöttek a győzelemért a csapatok és a versenyzők egy semmihez sem fogható évben” – állt az F1 és a Netflix közös közleményében. „Március 19-től a szurkolók soha nem látott kulisszatitkokat ismerhetnek meg a 2020-as évadból, ami a koronavírus világjárvány miatt drámai módon megszakadt Ausztráliában, de később újraindult az eseménydús osztrák futammal.”A bejelentés mellé egyelőre csak egy rövidebb kedvcsinálót mellékeltek, de megígérték, hogy a következő hetekben egy teljes, hosszú előzetest is kapunk majd a harmadik évadhoz, ami tehát pont egy héttel az első bahreini szabadedzés előtt lesz elérhető.