Idén is megvonja a csapatoktól a gumiválasztás szabadságát az F1

Nem lesz módjuk szabadon gumit választani az F1-es csapatoknak 2021-ben. A Pirelli egész évre előre meghatározta, hol mely abroncsokat fogja használni.

Pirelli (Fotó: XPB)

Grafika: Pirelli

A világjárvánnyal előállt helyzet miatt a Forma–1 már 2020-ban szakított korábbi hagyományával, és megvonta a csapatoktól a szabad gumiválasztás lehetőségét, a Pirellinek pedig a versenynaptár folyamatos alakulása miatt engedményt tett, és a korábbinál hosszabb határidőt adott a keverékek kiválasztásához. Noha 2021-ben már teljes programmal számol a sorozat, a gumik terén ez is rendhagyó év lesz: a csapatok helyett idén is Pirelli mondja meg, hogy mely hétvégén mely gumitípusból hány jut a versenyzőknek.Mindez leegyszerűsítette a gumibeszállító helyzetét, amely pénteken ismertette is a teljes évre vonatkozó gumiválasztását. Az egyes pályákon használandó keverékek többségében megegyeznek azzal, amit 2020-ban, illetve 2019-ben is használtak az adott helyszíneken, változás csak Brazíliában és Azerbajdzsánban van, ahol eggyel lágyabb típusokkal versenyeznek majd. A kiosztás módja egyszerű: minden versenyző minden nagydíjon 2 szett kemény, 3 szett közepes és 8 szett lágy gumival gazdálkodhat.„Az, hogy már most az egész évre gumit választottunk, segítség lesz a csapatoknak és a versenyzőknek a tervezésben, és maximális rugalmasságot biztosít arra az esetre is, ha változna a versenynaptár a COVID-19-es megszorítások miatt, mint történt az tavaly is” – nyilatkozta Mario Isola, a Pirelli sportigazgatója.„A választásunk hasonló a tavalyihoz, illetve a 2019-eshez (azon pályák esetében, amelyeken tavaly nem versenyeztünk), és ez azt jelenti hogy a csapatoknak kellő mennyiségű adat áll rendelkezésükre. Két versenyünkön lettek puhábbak a választott gumik, az első Azerbajdzsán, ahol a kettes keveréket legutóbb nem használták, ezért a hármas, a négyes és az ötös mellett döntöttünk; és Brazília a másik, ahol idén a kettes, a hármas és a négyes gumit választottuk, mivel legutóbb az egyes nem bizonyult nagy előnynek a közepessel szemben. E két esetben a választás nagyobb stratégiai változatossághoz vezethet” – magyarázta az olasz szakember.