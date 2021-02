Nagy átszervezésekkel indítja a szezont a Ferrari

Újabb átszervezésekkel indítja az új szezont a Ferrari. Ezúttal a karosszériarészlegük újul meg.

Mattia Binotto (Fotó: Ferrari)

Charles Leclerc (Fotó: XPB)

Az elmúlt négy évtizedének leggyengébb idényét produkálta a Ferrari 2020-ban. Az év elején nyilvánosságra hozott motorügyük az egész szezonra letörte a szarvukat, a menet közben bevezetett korlátozó szabályok pedig a jövő teljes újragondolására ösztökélték Mattia Binottóékat, akik ezek után már csak 2022-től tartották reálisnak, hogy visszatérjenek az élen küzdő csapatok közé.Az új stratégia újabb átszervezésekhez vezetett – az elmúlt éveket tekintve már a sokadikhoz. Binotto tavaly nyáron leadta pár – még a technikai igazgatói szerepkörébe tartozó – feladatát az egyes részlegek vezetőinek, és létrehozott egy teljesítményfejlesztési részleget is, hogy hatékonyabbá tegye a munkájukat. Azóta viszont történt pár személyi változás, az egy évvel korábban visszahívott Simone Restát például a Haashoz küldték, és azzal bízták meg, hogy külön részleget létesítsen a partnercsapat számára Maranellóban. Mivel ő a karosszériarészlegről távozott, most ezt a területet érinti az újabb átszervezés, mely lényegében a múlt nyáron létrejött részleget (teljesítményfejlesztés) is felszámolja.A karosszériarészleget mostantól négy alrészlegre osztják, mindegyik élére külön vezetőt állítva. David Sanchez a járműkoncepció-részleg vezetője lesz, Enrico Cardilét a karosszériateljesítmény-részleg élére állították, a karosszériaprojekt részlegének első embere Fabio Montecchi lett, a jármű-üzemeltetést (ti. a munkát a pályán) pedig Diego Ioverno felügyeli.A Ferrari emellett a felsőbb struktúráját is vázolta. A piramisban Mattia Binotto csapatfőnök alatt négy részlegvezető dolgozik. A karosszériarészleget továbbra is Enrico Cardile fogja össze (de immár a versenyen dolgozó mérnököknek is ő a főnöke), a motorrészlegen Enrico Gualtieri a főnök, a versenycsapatot csapatmenedzserként (sportigazgatóként) Laurent Mekies vezényli, míg a beszállítókkal való munkáért Gianmaria Fulgenzi a felelős.„Sok kihívás vár a Scuderia Ferrari Mission Winnow-ra a jelenlegi és a következő szezonokban, amik megkövetelik technikai szempontból és a versenyzés terén is maximálisan összpontosítsunk, és a célok valamint a szerepkörök és a felelősségek teljesen világosak legyenek” – indokolták a vörösök a mostani átszervezéseket, amiktől hatékonyabb munkát remélnek.Hozzátették, a Ferrari kereskedelmi és marketingügyeivel foglalkozó részlegük mostantól a márka egésze alá tartozik, nem pusztán a versenycsapathoz.A Ferrari pénteken tartja hivatalos 2021-es csapatbemutatóját. Eseményük 14 órakor kezdődik, azon az új autót még nem leplezik le. Az SF21-es modell bemutatójára március 10-én, két nappal a bahreini teszt kezdete előtt kerítenek sort.