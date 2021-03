Újraélesztett legenda: bemutatkozott az F1-es Aston Martin

A rózsaszín autóját talán elvesztette a Forma–1, ám kapott helyette egy elegáns zöldet: a 61 év után újra beszálló Aston Martin leleplezte Sebastian Vettelék idei versenygépét!

Fotó: Aston Martin



This is our story. A spirit that never quits.

Aston Martin, it’s in our blood.



#IAMF1 pic.twitter.com/3HhlfPcOdv



— Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 3, 2021



Thank you for joining us on this incredible journey. We’re just getting started... #AMR21 #IAMF1



Discover more https://t.co/z3o7E5exWM pic.twitter.com/KD359otEZh

— Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 3, 2021

Fotó: Aston Martin

Fotó: Aston Martin Fotó: Aston Martin

Sokféle néven versenyzett már az 1991-ben alapított silverstone-i F1-es csapat. Jordanként, egy elegáns „ír” zöld autóval indult a történetük, és most, 30 évvel később, egy „brit” zöld autóval kezdenek teljesen új fejezetet. Reményeik szerint minden eddiginél sikeresebbet.Az Aston Martin 61 év szünet után indul újra ezen a néven a Forma–1-ben. Az 1959-es és 1960-as 11 nagydíjuk nem hozott átütő sikert, a hatodik helynél sosem végeztek előrébb az autóik – új korszakukban ennél jóval magasabbra helyeznék a lécet maguk előtt. A tavalyi konstruktőri negyedik, futamot is nyerő Racing Point alapjaira építkeznek, a szerdán a márka gaydoni székhelyén leleplezett új masinájuk, az AMR21-es pedig a 2019-es bajnoki gépre kísértetiesen hasonlító „rózsaszín Mercedes” továbbfejlesztett változata.Az autó az előre jósolt sötétzöld festést kapta, ám azon finom vonalakkal éppúgy helyet kapott a végül Aston Martinnal maradó BWT rózsaszín motívuma, ahogyan két versenyzőjük versenyzői overalljának vállán. A tervezőknek végül sikerült megtalálni az elegáns kompromisszumot e színvilágok ütközésében.A négykerekű fejlesztési irányát a csapat már a múlt szezon hajrájában kijelölte. Akkor bevetett új oldaldobozuk az előkészítése volt annak a megújulásnak, amire a csapat a kocsi hátulján fejlesztési zsetonok felhasználása nélkül keríthetett sort, a partner tavalyi innovatív hátsó felfüggesztésének és váltójának átvételével. Az autóban a Mercedes új erőforrása van, mely a korábbinál kisebb hűtési igényű, és ezáltal lehetőséget biztosít az aerodinamikai megoldások módosítására is. A két fejlesztési zsetonjukat a mérnökök ehhez kapcsolódóan, a pilótafülke újratervezéséhez használták föl.A Racing Point tavaly csalódásként élte meg a konstruktőri negyedik hely megszerzését, úgy érezték, több szerencsével, kiegyensúlyozottabb teljesítménnyel és az általában harmadik leggyorsabbnak számító autójukkal a bajnoki bronz is meglehetett volna. Idén javítanának, valamint további dobogós helyezéseket, szerencsés esetben akár újabb futamgyőzelmeket is ünnepelnének.Ehhez egy félig megújult versenyzőpáros segítheti hozzá őket. Lance Stroll mellé a négyszers világbajnok Sebastian Vettel érkezett a Ferraritól. A német számára az Aston-lehetőség az F1-es pályafutásának meghosszabbítását jelentette, továbbá az esélyt arra, hogy visszanyerje korábbi bajnoki formáját és jó hírét. Csapata nemcsak a pályán már bizonyított képességei miatt szerződtette őt, hanem az évek során megszerzett tudása, mentalitása, szakértelme miatt, amellyel meggyőződésük szerint segíthet szintet lépni a gárdának, és a nagyok közé emelkedni.Lawrence Stroll csapattulajdonos, az Aston Martin ügyvezető igazgatója a bemutatón elmondta: „Nagyon régóta álmodoztam erről a napról. Mindig is autószerető és versenyszerető ember voltam. Az első álmom az volt, hogy legyen egy F1-es csapatom. A másik, hogy részvényes legyek az Aston Martin Lagondánál. Ez a kettő most együtt valósul meg. Ez a csapat mindig erőn fölül teljesített. Most az Aston Martin még magasabbra juthat. Eddig korlátozottak voltak a lehetőségeink, most már nem azok. Az AMR21-e egy új kezdetet jelent az Aston Martin történetében.”Projektjük hosszú távú. 2021-ben még nem a Mercedes és a Red Bull megszorongatása a cél, hanem helyzetük megszilárdítása a középmezőny elején. Kihasználnák az idén életbe lépő költségvetési plafont, amely a nagyobb riválisokat leépítésre kényszeríti, miközben ők a megszokott struktúrájukkal, talán még bővítéssel folytathatják. Eközben a háttérben már dolgoznak a felemelkedéshez szükséges infrastruktúra megteremtésén. 2022 nyarán várhatóan átadják a teljesen új gyárukat, új szélcsatornájuk és szimulátoruk lesz.A most prezentált új autót az Aston Martin már csütörtökön pályára viszi. Elsőként Sebastian Vettel ül volán mögé Silverstone-ban, ahol egy filmes napon járatják be az AMR21-et. Később csapattársa, Lance Stroll is lehetőséget kap a próbára.