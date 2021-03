Három gyorskör és tévézés jutott Schumachernek az első F1-es napján

Nem alakult jól Mick Schumacher első állandó F1-es versenyzőként teljesített tesztnapja, de így sem panaszkodik. Bevallása szerint van még mit tanulnia a szélre érzékeny királykategóriás autókról…

Mick Schumacher (Fotó: Haas/LAT)

„Őszintén szólva csak azt várom, hogy vezethessek. Erre a pillanatra várok most már két-három hónapja: be akarok ülni az autóba és vezetni” – nyilatkozta Mick Schumacher még a pénteki bahreini tesztnap rajtja előtt, közvetlenül a Haas új autójának leleplezése után. Akkor még hét ágra sütött a nap, és minden szépnek tűnt.Az VF-21-est elsőként ő vihette pályára – ez volt a januári ferraris tesztje óta az első lehetősége F1-es autót vezetni. Ám bármennyire is örült neki, túl sokáig nem élvezhette. Schumacher a délelőtti műszakban kapott 4 órája során csupán 15 kört teljesített, mivel autójában váltót kellett cserélni egy hidraulikus probléma miatt. A teszt nagy részét emiatt csak a garázsból figyelte. Tekintve, hogy újonc, és hogy szintén újonc kollégája, Nyikita Mazepin a csütörtöki 100 kilométeres filmes nap teljesítése után a péntek délutáni műszakban közel az ötszörösét teljesítette az ő távjának, Michael Schumacher fia máris komoly hátrányba került.Ő azonban nem panaszkodott. „Nagyszerű volt újra autóba ülni, de jó lett volna több kört teljesíteni. Jó lett volna pótolni azokat a köröket, amiket a váltógond miatt elvesztegettünk. Jó ideig csak ücsörögtünk a garázsban. De szerencsére a végén tudtunk menni pár kört. Nem volt nagyszerű, de így is értékes időt töltöttem az autóban” – nyilatkozta.Kiemelte, ő ennek a 15 körnek is tud örülni. „Minden megtett kör fontos az autóval. Tizenöt kört mentem, de elfogadom. Több a semminél. Örülök, hogy autóba ülhettem, hogy időket autózhattam. Mindössze három gyorskört tudtam menni, és ez nem volt nagyszerű, de legalább elemezhettük, hogy mit csinálnak a többiek. Néztük a GPS-adatokat, és láttuk, mit hogyan csinálnak.”A VF-21-essel alapvetően elégedett volt. „Mindent nagyon kényelmesnek éreztem. Az ülésem jó, az autót is nagyszerűnek éreztem, máris otthon érzem magam” – jelentette.A pályán azért így sem volt túl kellemes a vezetés az erős széllökések miatt. Elmondása szerint hasonlót még nemigen tapasztalt az alsóbb kategóriákban. „Nagyon szeles az idő, ami eléggé kiszámíthatatlanná teszi az autót. Szinte kanyaronként változik. Ehhez még hozzá kell szokni. A mai F1-es autók nagyon érzékenyek a szélre. Egy erős széllökés egyből kibillenti az autót, ezért is láttunk annyi megforgást vagy hibát. Érdekes lesz látni, mi lesz holnap. Remélem, jobb lesz, mint a mai nap, és sok kört teljesíthetek” – összegzett.A Haas eleve nem várja nagy reményekkel a 2021-es idényt, és újoncainak is „engedélyezi”, hogy elkövessék az újonchibákat. Schumacher viszont ezt nem tekinti könnyítésnek, kifogásnak meg pláne nem. „Magammal szemben is megvannak az elvárásaim. Jól akarok teljesíteni, és mindent megteszek, amit csak tudok. És tudom, hogy a csapat is mindent meg fog. A két oldal egy irányba tart, és ha csapatként dolgozunk együtt, igazi családként, akkor jól fog menni” – tekintett előre a csapatmunkát apjához hasonlóan kulcsfontosságúnak tartó német tehetség.A folytatásban igencsak nagy szükség lesz a jó csapatmunkára. Schumacher legközelebb szombat délután ül vissza az autóba. A délelőtt a pénteken 70 kört autózó és kollégájánál 1,3 másodperccel gyorsabb kört futó Mazepiné lesz.