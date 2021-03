Ricciardo az élen a szünetben, gondok a Mercedesnél és a Ferrarinál

McLaren-elsőséget és meglepő Mercedes-szenvedést hozott a bahreini teszt első napjának első négy órája. A hajrában aztán Charles Leclerc-nek is félre kellett állnia a Ferrarival.

Daniel Ricciardo (Fotó: XPB)

Valtteri Bottas (Fotó: XPB)

Daniel Ricciardo (Fotó: XPB)

Sebastian Vettel leállása a boxutca végén (Fotó: Formula1/Twitter)

Versenyző Csapat Idő Különbség Kör Gumi 1. Daniel Ricciardo McLaren 1:32,203 45 C2 2. Pierre Gasly Alpha Tauri 1:32,231 +0,028 74 C3 3. Max Verstappen Red Bull 1:32,245 +0,042 60 C2 4. Esteban Ocon Alpine 1:32,959 +0,756 55 C3 5. Charles Leclerc Ferrari 1:33,242 +1,039 59 C3 6. Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:33,320 +1,117 63 C3 7. Sebastian Vettel Aston Martin 1:33,742 +1,539 51 8. Roy Nissany Williams 1:34,789 +2,586 39 C3 9. Mick Schumacher Haas 1:36,127 +3,924 15 C2 10. Valtteri Bottas Mercedes 1:36,850 +4,647 6 C2

Az időjárástól nem kellett meglepetésre számítania a Forma–1 mezőnyének a bahreini teszt nyitónapján. Esőt nem jósoltak péntekre, a hőmérséklet már a délelőtti rajt idején a 30 fokot közelítette, később pedig meg is haladta, egyedül az erős széllökések tűntek nehezítő körülménynek. A pályán zajló történések már kevésbé voltak kiszámíthatók.Az első 4 óra legnagyobb felhördülést keltő eseménye a bajnok Mercedes botlása volt. Valtteri Bottas a rajt után még menetrendszerűen teljesítette első installációs körét az új W12-vel, aztán legközelebb már csak az ebédszünet előtt bő fél órával láthattuk viszont a fekete masináját. Nem sokkal 9 óra előtt a szerelők be akarták indítani a 77-es rajtszámú masinát, ám probléma adódott: hiba az erőátvitellel.A Mercedes nem nevezte meg a hiba pontos okát, csupán annyit közölt, elővigyázatosságból a váltócsere mellett döntött. Talán ez tűnt a leggyorsabb megoldásnak, ám gyorsnak nem volt nevezhető. Bottas a csere elhúzódása miatt összesen bő 3 órát rostokolt a garázsban, ami egy háromnapos előszezonban természetesen sokkal nagyobb időveszteség, mint általában.Így ütött vissza, hogy a csillagosok idén a zord silverstone-i időjárásra hivatkozva lemondtak az új autójuk bejáratásáról?Akárhogy is, Bottas neve mellett fél 12-ig egyetlen kör állt, aztán az utolsó 35 percben autója hátulján mérőráccsal száguldva próbálta behozni a lemaradását. Végül 10 körig sem jutott, és utolsóként zárta a délelőttöt. Balszerencséje ellenére a Mercedes jelezte, nem variálja meg a napi beosztást, a teszt második felében Lewis Hamilton ül volán mögé.Miközben a Mercedes elbújt a garázsában, a tesztnap első fele nyugodtan, megszakítások nélkül zajlott. Elsőként Kimi Räikkönen Alfa Romeója fordult ki a boxutcából, az első óra a finn vezetésével telt le, aztán új főszereplők tűntek fel az eredménytabella elején. Nem sokkal 9 óra után Esteban Ocon ugrott az élre az Alpine-nal, nem sokra rá Max Verstappen előzte meg egy 2-es gumikeveréken futott 1:32,565 másodperces körrel. Negyedórával később a mclarenessé váló Daniel Ricciardo 3, az Alpha Tauri-s Pierre Gasly további 2 századmásodpercet faragott ugyanazon a gumitípuson – így léptünk a harmadik órába.Ricciardo aztán negyed 11-kor 1:32,203-as idővel állt ismét az élre, ám Gasly és Verstappen is javított, és 5 századon belül voltak az ausztrálhoz képest. Később az egyre nagyobb hőségben (a leintés előtt már 36 fokot mértek) egyikük sem javított, így ők zárták az első félidőt a top 3-ban.Úgy tűnt, megúszható lesz piros zászló nélkül a nyitó nap első félideje. A teszt első komolyabb hibáját Verstappentől láthattuk, aki megforgatta az egyelőre a széltől még sokszor bizonytalannak tűnő, de a hosszabb etapjain egészen konstans Red Bullt, aztán fél 11 körül Sebastian Vettel körül támadt kisebb bonyodalom, amikor sötétzöld autója megállt a boxutca végén. Piros zászlóra viszont ekkor sem volt szükség, szerelői hamar odaértek hozzá, és az istálló elmondása szerint csak apró problémáról volt szó.Aztán a negyedik óra végén mégis félbe kellett szakítani a körözést. Charles Leclerc kormányozta félre az erőtlen Ferrariját az egyik bukótérben. A monacói addigra 59 kört teljesített, és Esteban Ocon mögött az ötödik helyre sorolt be, bő 1 másodperces lemaradással. A Ferrari szempontjából némi aggodalomra adhat okot, hogy az idei évre áttervezett váltójukkal, melyre a fejlesztési zsetonjukat fordították, több gond is adódott, a partnercsapataiknál is.Az edzést ugyan pár percre még újraindították, ám ez már csak a virtuális biztonsági autós fázis gyakorlására volt elegendő.Leclerc mögött a 6. helyen Räikkönen végzett, őt Vettel követte az Aston Martinnal. A német hátránya már másfél másodperc volt Ricciardo mögött.A négyszeres világbajnok után egy nagy szakadék következett. A Williams tesztversenyzője, Roy Nissany 2,6 másodperccel maradt el a legjobbtól, ezzel és 39 teljesített körével is csak Mick Schumachert és Bottast előzte meg. Rossz délelőttöt zárt a Haas csapata is, hiszen Schumacher mindössze 15 körig jutott. Az ok hasonló volt, mint a Mercedesnél: egy hidraulikus probléma miatt csapatának ki kellett cserélnie a váltóját, így a német F2-es bajnok a négy óra nagy részét várakozással töltötte, és ő is csak az utolsó bő fél órában térhetett vissza a pályára.Ami a teljesített körök számát illeti, a legelégedettebb Gasly lehet, aki a Honda-motoros Alpha Tauriját 74 alkalommal vitte végig a célvonalon. Hozzá legközelebb Verstappen került 60 körrel, őt Leclerc 59 körrel követte.A gyakorlás magyar idő szerint 13 órakor, az egyórás ebédszünet lejártával folytatódik. Hét csapatnál versenyzőcsere következik, csak Verstappen, Ocon és Nissany folytathatja a munkát az új autójával.