Elképedt az F1-es autó tapadásán a Verstappent szorongató újonc

Újoncként tizeden belül a leggyorsabb Max Verstappenhez képest – Cunoda Juki látványosan zárta le rövidke felkészülését élete első szezonjára.

Cunoda Juki (Fotó: XPB)

Cunoda Juki megforgása (Fotó: Formula1/Twitter)

Miután a téli teszteken minden csapat csak egy autóval körözhet, a délelőtt leggyorsabbja, Sergio Pérez pedig jócskán visszacsúszott estére, a Red Bullnak egyetlen lehetősége volt kettős elsőséggel lezárni a bahreini teszthétvégét: ha B-csapata is fölzárkózik. Az Alpha Tauri autóját vasárnap este az újonc Cunoda Juki vezette, aki köszönte szépen, élt a lehetőséggel, és a kevés üzemanyagot, valamint a legpuhább Pirelli-gumit kihasználva repesztett egy kört, ami csak 0,093 másodperccel maradt el Max Verstappen legjobbjától.A Forma–2-ből feljebb lépő vagány japán nem győzött csodálkozni azon, hogy ez benne volt az autójában és főleg a gumikban. „Nagyon élveztem az ötös gumikeveréket, ami a legpuhább gumi. Nagyon tapad. Sosem tapasztaltam még ennyi tapadást, még amikor F1-es autóval teszteltem Imolában és Misanóban, akkor sem, ott is sokkal kisebb volt a tapadás. Nagyon élveztem, és hasznos adatokat is gyűjtöttünk róla” – nyilatkozta az F1 első 2000-es években született versenyzője.„Ez a nap nagyon-nagyon jó volt. Szép fejlődést értünk el, nem voltak problémák, egyszerűen csak a vezetéssel kellett foglalkoznom. Voltak elcseszett napjaink, de ma minden összeállt, az autó és a Honda is remekül működött. Egész nap kényelmesen vezettem, kilencvenegy kört teljesítettem, ami nagyon jó.”Cunoda kiemelte, a versenyszimulációja is rendkívül hasznos volt. „Mentem egy teljes versenyszimulációt, és a gumikezelésben előreléptem. Emellett Bahreinről is adatokat gyűjtöttem.”A napjába egy komoly hiba csúszott csupán: még a naplemente előtt volt egy megpördülése, amikor éppen Kimi Räikkönen Alfa Romeója mögött haladt. „Volt előttem egy autó. Éppen versenyszimuláción voltam, és elvesztettem a leszórítóerőt. Emellett hátszél is volt ott, és jött egy erős széllökés. Megcsúsztam, és majdnem teljes fordulatot tettem” – magyarázta.Tréfásan hozzátette: „Köszöntem Kiminek, majd mentem tovább. Örömmel üdvözöltem Kimit, mivel a paddockban még nem találkoztunk, így nem volt módom köszönteni. Most végre sikerült a pályán…” – monda a mezőny legfiatalabb versenyzője a mezőny legidősebbjéről, aki már akkor F1-es versenyző volt, amikor ő az első születésnapját sem ünnepelte…