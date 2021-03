Verseny közben változtak a szabályok – a Red Bull következetességet vár

Nem találja szerencsésnek a Red Bull, hogy nem egyértelműek és változhatnak is a pályahatárokra vonatkozó szabályok egy verseny alatt. Max Verstappen emiatt most egy győzelmet bukott el.

Lewis Hamitlon és Max Verstappen csatája (Fotó: Formula1/Twitter)

Lewis HAmilton és Max Verstappen (Fotó: XPB)

„Megkérdeztük a versenyirányítást: ha ezt lehet, akkor mi is csinálhatjuk? Mert ha fej-fej melletti csata zajlik, ott két-három tizedes előny szerezhető a pálya azon részének használatával. És ők körről körre ezt csinálták.

Max Verstappen (Fotó: XPB)

Nem lehet azt mondani, hogy rendben, használd ezt a versenyen, de előzésnél nem szabad. Vagy fekete legyen, vagy fehér, de szürke ne!”

Amilyen izgalmas és kiélezett csatát vívott a Mercedes és a Red Bull az év első győzelméért Bahreinben, annyira furcsa véget ért a vasárnap esti küzdelmük. A taktikai sakkjátszmájuk éppen a legjobbkor, a futam vége előtt három körrel érte el a tetőpontját azzal, hogy Max Verstappen utolérte az első helyet addig őrző Lewis Hamiltont, és a 4-es kanyarban meg is előzte. Ám mivel a holland e manőver végén letért a pályáról, az FIA arra utasította, hogy adja vissza a pozícióját. Verstappen megtette, és már nem is tudott több támadást indítani.A versenyző csak a rádióban panaszkodott kicsit, aztán ennyiben hagyta a történteket. A Red Bull utólag viszont felemelte a hangját a furcsaságok miatt. „Még vissza sem tért a pályára, már jött az utasítás, hogy el kell engednünk Hamiltont” – mondta kissé ingerülten Helmut Marko a Servus TV-nek. „Nem tudom, mi történt volna, ha nem teszi meg. Max úgy véli, az lett volna a jobb sportszempontból. Hamilton aztán szándékosan visszavett a tempóból, amikor Maxot előzte. A gumija már eléggé a végét járta, de láthatóan újra működni kezdtek. Aztán Max a gumira került kosz miatt a végén már nem tudott támadni.”Christian Horner csapatfőnök a verseny utáni sajtótájékoztatón elmondta, alapvetően jogosnak tartja az FIA kérését, az ugyanakkor nem tetszik neki, hogy még a futam alatt sem voltak egyértelműek a szabályok.A hétvége folyamán a 4-es kanyar pályahatáraira érvényes regulák többször is változtak. Pénteken az első szabadedzésen még mindenki úgy futott szélesre a kigyorsításnál, ahogyan nem szégyellte. A második tréningre aztán jött a verdikt: az autóknak nem szabad túlcsúszniuk négy kerékkel a kerékvetőn. De – mint Horner beszámolójából kiderül – a verseny alatt is történtek változások.Lewis Hamilton a futam első felében rendszeresen elhagyta a pályát azon a részen, mígnem a versenyirányítás rászólt a Mercedesre: ha így folytatja fekete-fehér zászlós figyelmeztetés fognak adni neki. A bajnok meg is jegyezte: „De hiszen egész idő alatt ezt csináltam….”A címvédő módszerét látva a korai szakaszban a Red Bull még külön kérte is Max Verstappent, hogy ő is fusson szélesebb íveket az időnyereség érdekében, ám később már maga az FIA ítélte úgy, hogy ezt nem kéne tolerálni…„Nos, eléggé frusztráló ez a helyzet, amikor azt látod, hogy a Mercedes elkezdte feszegetni ott a határokat” – mondta Horner a Verstappen-eset kapcsán.A versenyigazgató erre megkérte őket, hogy tartsák tiszteletben a pálya határait, máskülönben fekete–fehér zászló lesz belőle. Aztán Max szélesre futott az előzésnél. A verseny előtt egyértelművé tették, hogy ha valaki előnyt szerez azzal, hogy letér a pályáról ott, akkor vissza kell adnia a pozíciót. Mi ezt azonnal meg is tettük, és miután a versenyirányítás kért minket, mi megkértük Maxot.”Kiemelte, a szabályozás módszere nem megfelelő. „Ezekkel a pályahatárokkal mindig csak vita van, de egyszerűen következetességre lenne szükség.Horner az esetleges 5 másodperces büntetés megkockáztatása kapcsán elmondta, a versenyirányítás utasításának nem tanácsos nem engedelmeskedni. „A versenyigazgató utasított minket, hogy azonnal adjuk vissza a helyezést. Max nagyon sportszerűen járt el. Frusztráló volt, és Lewis éppen csak meg tudta tartani az első helyet a végéig. Nincs garancia arra, hogy ki tudtunk volna autózni öt másodpercet, ha ez lett volna a büntetés. Szóval helyesen jártunk el.”A két csapat az incidenst megelőzően kiélezett taktikai csatát vívott az egész versenyen, a Red Bull végül ebben maradt alul. Horner viszont nem érzi úgy, hogy taktikailag elvesztették ezt a versenyt. „Nem, egyáltalán nem. A Mercedes tempója a verseny elejétől nagyon erős volt, és nem tudtunk kellően meglépni előlük. A gumikopásuk pedig egészen lenyűgözően alakult. Szóval Max sosem lépett meg két másodpercnél nagyobb különbséggel Lewistól, ezért ők korán kiálltak és sikerült az elévágásuk. Mi kitartottunk a taktikánk mellett, a két kiállás mellett. Ők korán kiálltak az utolsó kerékcseréjükre, mi tíz körrel tovább maradtunk, ezért jobb volt a gumink az utolsó etapra, de Lewis sajnos ki tudott tartani. Nehéz így elveszíteni egy szoros versenyt, de sok pozitívumot vihetünk magunkkal erről a hétvégéről.”