Alonsóék is kipróbálták a 18 colos abroncsokat

Hosszú heteket töltött az F1 világa Bahreinben, 2021-ben ugyanis a sivatagi pálya adott otthont a tesztidőszaknak, majd a szezonnyitónak is a múlt hét végén. A legtöbb csapat ezt követően összepakolt és elhagyta a helyszínt, a Ferrari és az Alpine viszont még tovább maradt az arab országban, a futam után ugyanis ők teszteltek a Pirellivel.A vörösök kedden, a kékek pedig szerdán és csütörtökön dolgozhattak az F1 hivatalos gumiszállítójával, segítve annak felkészülését az abroncsok terén is komoly változtatásokat hozó 2022-es idényre.Ami a pilótákat illeti, szerdán Esteban Ocon tesztelt, a mai napon pedig Fernando Alons próbálhatta ki a 18 colos abroncsok prototípusait. A spanyol 100 kört tett meg, rövid értékelésében pedig kiemelte, érezhető az eltérés a jól megszokott 13 colos és a jövőre érező újfajta gumiabroncsok között.„Nagyon érdekes nap volt a mai, hiszen most tesztelhettem először a 18 colos gumikat. Bahrein az egyik legjobb teszthelyszín, hiszen az aszfalt eléggé koptatja a gumikat” – fogalmazott. „Jó volt, hogy megtapasztalhattam az eltéréseket a 13 és a 18 colos abroncsok között. Vannak pozitívumok, és vannak még területek, melyeken dolgoznunk kell, de összességében elégedett vagyok” – tette hozzá a fiatal versenyző.Ma a rutinos csapattárs volt soron, aki 144 kört futott, majd összegzésében arról beszélt, izgalmasnak tartja a fejlesztések jelenlegi fázisát. „Remek tesztnap volt ez Bahreinben. Az új abroncsok már most jónak tűntek. A fejlesztés biztató szakaszában állunk. Remélhetőleg minden egyes körrel, amit ma megtettünk, segítettük a Pirelli munkáját, és az új gumik megértését. A csapat és a Pirelli is jól teljesített ezen a tesztnapon, hasznos információkat gyűjtöttünk” – mondta a spanyol.