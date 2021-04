Okosabb volt Massánál, de belefutott egy hibába Sainz a Ferrarinál

Felipe Massa baklövését okosan elkerülte, egy hibába viszont így is belefutott Carlos Sainz a Ferrarival való bemutatkozása során a csapat korábbi mérnöke szerint.

Carlos Sainz (Fotó: XBP)

Rob Smedley, Felipe Massa (Fotó: Charniaux / XPB Images)

Szolid eredménnyel indult Carlos Sainz ferraris pályafutása Bahreinben, ahol az időmérő edzésen a minimális elvárást teljesítve a Q3-ba jutott, majd a versenyen Charles Leclerc-től csak két hellyel elmaradva 8.-ként kormányozta célba az SF21-est. A spanyol előre jelezte, valószínűleg futamokig várni kell majd arra, mire ki tudja hozni a maximumot az autójából és a lehetőségeiből, és azt is borítékolta, hogy 2021-ben aligha nyit a csapatnál már otthonosan mozgó Leclerc házon belüli legyőzésével.A Ferrarinál több mint egy évtizedet eltöltő mérnök, Rob Smedley szerint Sainz a lehető legokosabban kezelte a maranellói bemutatkozását, és mindenekelőtt elkerült egy nagy hibát, amit 2006-ban az ő versenyzője, Felipe Massa nem tudott elkerülni Michael Schumacher mellett. „Amikor Felipe a Ferrari versenyzője lett, elkövetett egy nagy hibát: azt mondta, jön, és állni fogja a versenyt Michael ellen. Michael Schumacherről, a hétszeres világbajnokról volt szó – a fickó nem volt lomha…” – emlékezett vissza Massa volt versenymérnöke az F1 Nation című podcastban.„Felipe tulajdonképpen besétált, és azt gondolta, hogy egyből az ő szintjén lesz, le fogja győzni. Aztán az első perctől kezdett kibontakozni a valóság, majd mellé állítottuk a megfelelő csapatot, amely visszarántotta őt a földre, és megmondta neki, hogy nem fogja legyőzni Michaelt, felejtse is el. Mondtuk neki, hogy nyilván ez a cél, de sok időbe fog telni, ezért szervezetten kell dolgoznunk, neki pedig használnia kell a tehetségét, hogy kijöjjön az adott helyzetből, és fejlődni kezdjen.”Smedley kiemelte, Sainznak efféle földre húzásra nem volt szüksége. „A legrosszabb, amit Carlos csinálhatott volna, hogy bátor kijelentéseket tesz arról, hogy az erdőbe küldi Charles-t, vagy hogy kivívja az első számú státuszt. Ez nem működik, nagy nyomást hoz magával, amit nem lehet leküzdeni, megvalósíthatatlan feladat lenne.”Miközben a ma már az F1 mérnöki csapatában dolgozó brit szerint Sainz ezt okosan kerülte el, Bahreinben azért egy hibát is elkövetett: túl sokat hangoztatta, hogy még nem érzi otthonosan magát a Ferrariban, valamint hogy óvatos lesz. Smedley rámutatott: ezzel a Sainzcal küzdő többi versenyző előre tudta, hogy egy sebezhető ellenféllel lesz dolga. „Nem gondolnám, hogy bármikor is jó ötlet gyengének mutatkozni. Carlosnak talán szárazon kellett volna tartania a puskaporát ilyen szempontból. Az ilyesmit nem szabadna reklámoznod az ellenfeleid előtt.”