Negatív F1-es rekordja után Alonsóék példája ad reményt Vettelnek

Újabb pont nélküli futamával beállította karriermélypontját Sebastian Vettel Portugáliában. Az Aston Martinon még az oda-vissza helycsere sem segített – vajon a fejlesztések fognak?

Amilyen hirtelen jött, olyan hirtelen ki is hunyt Sebastian Vettel reménysugara. A német Portimaóban az időmérő edzésen véget vetett a 15 futamos Q3 nélküli sorozatának, és a 10. helyre kvalifikálta magát. Azt remélte, vasárnap is a top 10-ben köthet ki, ám ettől végül nagyon távolt volt.

Vettel a lágy gumin indult, némi csatázás után meg tudta tartani a pozícióját a rajtnál, és ki is tartott a 17. körig. Aztán a fölzárkózó Daniel Ricciardo megelőzte, a lágy gumisok korábbi kerékcseréjekor pedig megindult hátrafelé. A közepes gumin induló Fernando Alonsón és Daniel Ricciardón kívül még Antonio Giovinazzi is megelőzte, mi több, a szombaton már a Q1-ben búcsúzó Lance Stroll is fölzárkózott rá. Vettelt végül a 13., kollégáját a 14. helyen intették le. Azután, hogy rövid időre helyet is cseréltek.

„Abban a reményben tettem, hogy talán még elcsípi az Alfát. De ez egyikünknek sem sikerült, és utána újra visszacseréltük a pozíciókat”

– magyarázta a csapattársak közötti oda-vissza elengedést a négyszeres világbajnok.

Sebastian Vettel (Fotó: XPB)

„Nem vagyok elégedett. A célunk az volt, hogy egy vagy két pontot szerezzünk” – tette egyértelművé. „Tíz kör után nehézzé vált tartani a lépést az előttünk haladó csoporttal. Egyszerűen nem tudtunk velük maradni, és hátrányba kerültünk. Nem voltunk elég gyorsak ma ahhoz, hogy szerezzünk pár pontot.”

Vettel nem gondolja, hogy a végére elfogyó gumik miatt maradt el a várt eredmény.

„A taktikánk rendben volt, egyszerűen próbálkoznunk kellett valamivel. Nem voltunk elég gyorsak ahhoz, hogy nyomást gyakoroljunk az előttünk haladókra.”

Próbálkozni Lance Stroll is szeretett volna. Ő a szabad gumiválasztás ellenére a lágy keveréken rajtolt, és mindenkinél hosszabb első etapot teljesített rajta. Nagy fölzárkózás viszont nem lett belőle. „Összességében megkötötte a kezünket a gyenge rajthelyezésünk. Talán ha előrébbről indulhattam volna, jobb versenyt futhattam volna. Ma ez volt a döntő” – vélekedett a kanadai. „Próbálkoztam, de pontot nem hozott számomra a taktika. Most össze kell szednünk magunkat, és jobb hétvégét teljesíteni Barcelonában.”

Sebastian Vettel (Fotó: XPB)

Vettel szombaton azt mondta, kezdi egyre ösztönösebben vezetni az AMR21-et, és innen nézve a most teljesített újabb versenytáv is tanulságos volt számára.

„Igen, ez rendben van. Egyre jobban megértjük az autót. De hiányzik a sebesség, és ezen dolgoznunk kell még. Egy kicsivel jobb lett az érzés, de mindkettőnk számára még mindig rendkívüli nehézséget okoz a megfelelő működési tartományba vinni az autót, és folyamatosan gyorsnak lenni vele”

– mondta a német.

A pont nemcsak idén hiányzik Vettelnek, már hat verseny óta nem intette őt le a kockás zászló a legjobb tíz között. Ennél rosszabb szériája még nem volt az F1-ben, 2007-ben és 2008-ban a Toro Rossónál húzódott ilyen sokáig pont nélküli sorozata. Megszakításához persze ütőképesebb autó is kellene. A jövő héten már mindkét Aston Martinra több új fejlesztést szerelnek. Ezek célja az autó problémáinak megoldása. „A kérdés csak az, mekkora lesz ez az előrelépés a többiekéhez viszonyítva” – jegyezte meg Vettel.

Sebastian Vettel és Lance Stroll (Fotó: Aston Martin)

A reményt most egy rivális, az Alpine jelentheti számukra, hiszen míg Fernando Alonsóék az első két hétvégén velük küzdöttek a mezőny utolsó felében, addig Portimaóban fölzárkóztak a középmezőny legjobbjaira.

„Ők egyértelműen erősebbek lettek, mint az első két futamon. Az is biztos, hogy pályánként is vannak különbségek. Remélhetőleg Barcelona jobban fekszik majd nekünk.”