Így néz majd ki a silverstone-i sprintkvalifikációs hétvége

A Forma–1 hivatalos oldalán ismertették a sportág történetének első sprintkvalifikációs hétvégéjének, a Brit Nagydíjnak a menetrendjét, egyetlen péntek délutáni szabadedzéssel és esti időmérővel.

A Portugál Nagydíj előtt jelentették be, hogy 2021-ben három versenyhétvégén is kipróbálják a sokat emlegetett új hétvégi formátumot. Hivatalosan egyelőre annyit közöltek, az első sprintkvalifikációt Silverstone-ban rendezik majd a Brit Nagydíj keretén belül. Péntek délután ennek a hétvégének a pontos menetrendjét is ismertették.

Az változatlan marad, hogy a pályaesemények pénteken kezdődnek, az első szabadedzést azonban nem délelőtt, hanem délután rendezik, magyar idő szerint 15:30 és 16:30 között. Ezt követi a pénteki időmérő 19:00 és 20:00 között, este tartják tehát a kvalifikációt.

Fotó: XPB

Szombaton a második – és egyben utolsó – szabadedzéssel indul a program 13 órakor (ez a gyakorlás is egy óráig tart majd), 17:30 és 18:00 között pedig jön a sokat emlegetett sprintkvalifikáció, melynek rajtrácsát a péntek esti időmérő edzés végeredménye adja. A 30 perces futam a vasárnapi verseny rajtrácsáról dönt majd, az első három helyezett pedig pontot is kap majd.

A hétvége csúcspontja, a fő esemény természetesen továbbra is a vasárnapi nagydíj marad ezt az F1 vezetői külön kiemelték, amikor bevezették az új formátumot, mondván, tudják, hogy a vasárnapi futamnak kell kapnia a legtöbb figyelmet, és annak kell a legértékesebbnek lennie.

Silverstone-ban a verseny – magyar idő szerint, amiben a korábbi kezdési időpontokat is megadtuk – 16 órakor startol majd. Ami pedig a folytatást illeti, hivatalos bejelentés erről még nem érkezett, sajtóhírek szerint azonban Monzában és Interlagosban próbálják még ki az új formátumot, melynek további sorsáról a 2022-es szezon előtt döntenek majd.