Jackie Stewart szerint a Red Bull nincs a Mercedes szintjén

„Verstappen élvonalbeli versenyző, akinek az autója azonban nem ér fel a Mercedes teljesítményével.”

Idén nagyon nagy kérdőjel a hibrid-éra nagy győztese, a Mercedes autójának teljesítménye. A csapatvezetés szerint nincsenek a helyzet magaslatán, és a Red Bull az év eleje óta jobb formában van, amely előny persze már nem annyira látványos. Ennek ellentmondani látszik azonban, hogy bár a Mercedes valóban kissé vezethetetlennek tűnt az első versenyen, a másodiktól kezdve azonban egyre inkább a legjobb formájuk felé tartanak. Látványos, ahogyan Lewis Hamilton gyakorlatilag bármilyen hátrányt le tud dolgozni (nem csak gumielőny esetén). Ha a Mercedes narratívája a valós, akkor Hamilton valóban a Forma-1-es versenyzők Supermanje, de a lovagi címen „osztozó” Jackie Stewart, úgy véli, a feketére festett autók jelenleg már bizonyosan a Red Bull fölött állnak teljesítményben. „A Mercedes a legjobb a mezőnyben és továbbra is hatalmas előnyöket nyújt a vezetője számára” – mondta Jackie Stewart, aki hozzáteszi ezzel együtt szerinte Hamilton valóban az eddigi legjobbját nyújtja benne. Sir. Jackie Stewart szerint Sir. Lewis Hamilton jobban vezet, mint korábban bármikor. (Fotó: xpb.cc) „Szerintem Lewis jobban vezet, mint korábban bármikor, ráadásul jól ismeri Monacót. Régóta van a szakmában, viszont Verstappen komoly eszélyt jelenthet számára, mert nagyon agresszívan vezet.” „Élvonalbeli versenyző, akinek az autója azonban nem ér fel a Mercedes teljesítményével.” Stewart kijelentése szöges ellentétben áll a Mercedes és valamilyen szinten Lewis Hamilton narratívájával is, viszont az idei eddigi versenyeket látva sokan osztják a véleményét. Jenson Button jelentette ki nemrég, hogy szerinte Verstappen a mezőny legtehetségesebbje, amire talán üzenetként válaszolt Hamilton a monacói első sajtóeseményen, hogy kemény munkával mindenki legyőzhető. Monaco mindenképpen egy munkás pálya, és bár jelenleg a Ferrarinak áll valamilyen szinten a zászló, a két fő rivális szinte biztosan az élen harcol majd egymás ellen a vasárnapi futamon. Hogy valójában milyen most az erősorrend a két autó és vezető esetében, arra hamarosan pontosabb válaszokat kapunk, hiszen 11:55-kor kezdődik a Monacói Nagydíj 3. szabadedzése, 14:45-kor pedig felvezetjük az időmérő edzést az M4 Sporton. Az események online folyamatosan követhetőek a https://m4sport.hu/elo/mtv4live oldalunkon.