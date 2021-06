Leclerc nyerte a kaotikus bakui időmérőt

Charles Leclerc szerezte meg a rajtelsőséget az Azeri Nagydíj időmérőjén, melyen összesen négyszer villant a piros zászló a különböző balesetek miatt. A monacói mellől holnap Lewis Hamilton indulhat majd, a harmadik helyről pedig a listavezető, Max Verstappen.

A több meglepetést is hozó nyitónap és a kaotikus harmadik edzés után eljött az igazság pillanata Bakuban, az időmérőn ugyanis senki sem „rejtőzködhetett” már, mindenkinek a legjobb formáját kellett nyújtania.

Ami az előzményeket illeti, pénteken a Red Bull volt a leggyorsabb (az első edzésen Max Verstappen, délután pedig Sergio Pérez), a mai gyakorláson pedig Pierre Gasly az Alpha Taurival. De jól szerepelt a szabadedzéseken a Ferrari is, a Mercedes pedig a vártnál sokkal gyengébb eredményeket ért el és a kvalifikáción is nehézségekre számított.

Jobban állt tehát a nagy rivális, a Red Bull, igaz, némi izgalom az ő házuk táján is volt az időmérő előtt, Verstappen ugyanis az utolsó gyakorláson eltalálta a falat a tizenötös kanyarnál, autója pedig megrongálódott, szerelni kellett tehát a „szünet” alatt.

A szerelők megoldották a feladatot, Verstappen tehát az elsők között gurulhatott pályára az időmérőn. Gyors kört azonban első nekifutásra nem futhatott (ez csak Charles Leclercnek sikerült), Lance Stroll balesete miatt ugyanis gyorsan életbe lépett egy piros zászlós fázis, a versenyzőknek vissza kellett térniük a boxba.

Lewis Hamilton (Fotó: XPB)

A megszakítás George Russellnek jött a legjobban, kinek Williamsén egyébként is serényen dolgoztak a motort cserélő szerelők, akik a piros zászlóval értékes perceket nyertek, és be is fejezhették a munkát. A fiatal brit is pályára hajthatott tehát…

…túl sok ideig azonban ezúttal sem tartott a körözgetés, Antonio Giovinazzi ugyanis balesetezett a tizenötös kanyarnál, a piros zászlók pedig újra előkerültek.

Az utolsó nyolc perc (ennyi idő volt hátra, mikor újra zöldre váltott a lámpa) forgalmas folytatást ígért, a megszakítások miatt ugyanis csak tíz versenyzőnek volt még mért köre. Újabb leállás szerencsére már nem jött, a mezőny tehát eldönthette, kik jutnak tovább a Q2-be, és kik esnek ki az első etapban.

A leggyorsabb kört végül Hamilton futotta meg, majd Verstappen, Pérez, Carlos Sainz és Lando Norris jött. Ők voltak tehát az első öt az első szakaszban, az utolsó ötös pedig (akik nem folytathatták az időmérőt) a falazó Stroll és Giovinazzi, majd a Haas kettőse és Nicholas Latifi.

Míg a Q1 a Mercedes, a Q2 a Red Bull sikerét hozta, a második szakaszban ugyanis Verstappen volt a leggyorsabb, az eredmények azonban roppant szorosak voltak, az első hét versenyzőt ugyanis mindössze 188 ezred választotta el, az első ötöst pedig mindössze 34 ezred! Ez az ötös Verstappen, Pérez, Hamilton, Juki Cunoda és Leclerc volt, a hatodik Sainz a heteid pedig Norris.

Max Verstappen (Fotó: XPB)

Piros zászlós fázis nélkül a második etapot sem úszták meg a versenyzők, igaz, megszakítani nem kellett az edzést, Daniel Ricciardo ugyanis annak végén találta el a falat, így a körözgetés az ausztrál balesetével véget is ért. Ezzel pedig az akkor kiesése állók elveszítették esélyüket arra, hogy javítsanak idejükön és beverekedjék magukat a Q3-ba. A kiesők így Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Ricciardo, Kimi Räikkönen és Russell voltak.

A Q3-ban az első roham után Leclerc állt az élen, aki a második szektorban a hétvége addigi legjobbját futotta, a pálya végén pedig el tudta csípni az egyik Mercedes szélárnyékát, és így egy nagyon erős idővel kezdett.

A monacói mögött Hamilton állt, majd Verstappen, Gasly, Sainz és Norris volt a sorrend az utolsó menet előtt, amit ahogyan az várható volt komoly helyezkedés előzött meg – hiába. Cunoda, majd Sainz balesete miatt ugyanis előkerült a piros zászló, ezzel pedig véget ért az időmérő. Leclerc és a Ferrari tehát újabb rajtelsőséget szerzett.

Hamilton a nehéz edzésnap után végül a második helyre kvalifikálta a Mercedest, nagy riválisa, Verstappen pedig a harmadik pozícióból startolhat majd. Mellőle Gasly indulhat, a harmadik sorból pedig – elvileg – Sainz és Norris (elvileg, hiszen a spanyol autója az edzés végén megsérült, Norrist pedig vizsgálják, amiért az egyik piros zászlós fázis alatt tovább maradt a pályán a megengedettnél).

Az edzéseken ígéretesen teljesítő Pérez a megszakítás miatt végül csak hetedik lett, Cunoda élete első Q3-jában a nyolcadik leggyorsabb kört futotta meg, bár ő is balesettel zárt. Alonso kilencedik volt, Bottas pedig csak tizedik.

Az időmérő végeredménye: