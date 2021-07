Új gumikat tesztel az F1: mi változik, és megbolygatja-e az erőviszonyokat?

Új hátsó gumikat tesztel a Forma–1 mezőnye az Osztrák Nagydíj pénteki edzésnapján. De mi és miért változott, átáll-e a mezőny az új verzióra Silverstone-tól, és ha igen, annak lesz-e hatása a bajnoki csatára? Háttér.

Két szett fekete oldalfalú, jelöletlen gumit kaptak a versenyzők az Osztrák Nagydíj pénteki edzésnapjára. A Pirelli egy hete jelentette be, hogy ezen a hétvégén az első két szabadedzésen minden csapat pályára viheti a legújabb fejlesztésű hátsó gumiját, amit a sikeres pályateszt esetén a két héttel későbbi Brit Nagydíjtól már szeretnének élesben használni.

A Pirelli a tesztnél pár feltételt is előirányzott a csapatoknak: szeretnék, hogy az új gumikat rövid és hosszú etapokon is tesztelnék, megszabott üzemanyag-mennyiség és körszám mellett.

A versenyzők előzetesen nem tudták eldönteni, mit is várjanak az újítástól. a Mercedes és a Red Bull tagjai is arról beszéltek, hogy amíg nem viszik pályára, addig fogalmuk sincs, az új gumi változtat-e a vezethetőségen vagy akár az erőviszonyokon.

Csokorba szedtük a tudnivalókat a Pirelli újításáról!

Mi az új a gumikban?

Az új, jelöletlenül használt gumiszetteknél változás csak a hátsó gumikon történt. A keverék megegyezik az eddig használttal, a szerkezet új. A mostani tesztnél a 4-es számú keveréknél (ezen a hétvégén a közepes gumi) használták az új felépítést. A Pirelli a gumik érzékeny pontját jelentő oldalfalat erősítette meg új felépítéssel és szerkezettel. A gumi külső profilja viszont nem változott.

„Nem számítok más vezethetőségre, de nyilvánvalóan változik a szerkezet, annak geometriája és dizájnja. A külső profil nem módosul, mert annak hatása lenne a padlólemez kialakítására, a hátsó rész leszorítóerejére. Viszont sokkal strapabíróbb. Nem számítok az egyensúly eltolódására, de szükség van a pályatesztekre ennek megerősítéséhez”

– mondta Mario Isola, a Pirelli sportigazgatója.

Fotó: Mercedes

Honnan az új verzió?

A Pirelli nem a bakui defektekre reagálva kezdte fejleszteni az új gumitípust, valójában már a múlt ősszel megalkotta azt. Portimaóban a csapatok többféle megoldást is teszteltek a szabadedzéseken 2021-re. Mivel a gyártót szorították a határidők, végül az év eleje óta használt verziót véglegesítették a szezonra. Ugyanakkor tovább vizsgálták az új gumiszerkezetet is.

„Voltak más ötleteink is a hátsó gumik erősebbé tételére, és legyártottunk pár prototípust. Általában pár gyáron belüli tesztet végzünk el, hogy felmérjük a gumik tartósságát, és ez az új konstrukció pozitív eredményeket hozott. A 2021-es gumi előrelépés 2020-höz képest, de az új egy további határozott előrelépést jelent a jelenleginél sokkal erősebb gumik felé.”

Miért a változtatás?

Kézenfekvő magyarázat, hogy Bakuban a két defektből kiderült, a hiába erősítette meg 2020-hoz képest a gumikat a Pirelli, azok nem elég erősek a nagy terhelés kiállásához. A problémára a Pirelli Franciaországtól a guminyomás emelésével és a gumik vizsgálatának szigorításával reagált. Ez Isola szerint önmagában elegendő óvintézkedés, ugyanakkor hiba lett volna nem használni egy olyan gumit, ami extra biztosítékot kínálhat.

„Ami Bakuban történt, megmutatta, hogy bizonyos dolgokat nem tartunk teljesen az irányításunk alatt. Ezért jött az új technikai direktíva, és a másik lépés egy más, erősebb szerkezet használata. Megnéztük, mit csináltunk tavaly, és arra jutottunk, hogy ez az új konstrukció jó teszteredményeket produkált a gyári teszteken, és nagyobb ráhagyást adhatna.”

„A korábbi versenyekhez képest jelentősen javult a helyzet, de továbbra sincs módunk felügyelni menet közben a guminyomást. Ez a megoldás viszont adott volt nálunk, és hiba lett volna úgy dönteni, hogy nem használjuk. Ezért akartuk megadni a tesztelés lehetőségét minden csapatnak” – magyarázta az olasz.

Mario Isola (Fotó: XPB)

Mi lesz, ha beválik, és mi lesz, ha nem?

A gumiteszt nem hozza a kívánt eredményt, a Pirelli Silverstone-ban is az eddig használt gumikkal látja el a mezőnyt. Ha pozitívan értékelik tesztet, az új gumikra állhatnak át. Ebben az esetben a Pirelli csökkenteni fogja a Le Castellet-től megemelt hátsó guminyomást, mivel az új szerkezetet eleve kisebb nyomásra tervezték.

A Pirelli hangsúlyozta, pályatesztek nélkül nem akarják kötelezővé tenni az új gumi használatát, ugyanakkor bíznak benne, hogy sor kerül a cserére. Az F1 arra számít, hogy lehetnek elégedetlen csapatok, ám biztonsági okokra hivatkozva ettől függetlenül is van mód a váltásra.

Ross Brawn, az F1 sportigazgatója elmondta: „Ez egy evolúciós lépcső. A Pirelli szeretne nagyobb ráhagyást biztosítani a csapatoknak, és ez egy észszerű változtatás. Szerintem ez a logikus döntés, és a csapatok támogatják. Úgy vélem, már a nyomás módosítása is elegendő beavatkozás volt, de nagyobb ráhagyást akartunk. Ez versengés, valakik talán fognak problémázni. De nem hiszem. Szerintem a csapatok támogatni fogják ezt, optimista vagyok, hogy nem lesz probléma.”

Lewis Hamilton a jelöletlen új Pirelli-gumikon (Fotó: XPB)

Hogyan hat az új gumi az erőviszonyokra?

A Pirelli szerint sehogy, ám ezt nehéz elhinni. Amikor a legutóbb új gumitípust vetettek be év közben, egyes csapatokat az is érzékenyebben érintett, mint másokat. Noha csak a gumik belsejének változásáról van szó, a mai érzékeny autóknál ilyen kis eltérések is jelenthetnek különbséget, amihez a csapatoknak alkalmazkodniuk kell.

„Papíron a módosítások várhatóan nem lesznek komoly hatással az erőviszonyokra. Ki kell próbálniuk, és minél hamarabb ki kell ismerniük az új gumikat. Ez normális. Mindig van egy kis tanulási görbe”

– magyarázta Isola.

A csapatoknak vannak fenntartásaik. A Mercedes főnöke, Toto Wolff elmondta: „Senki sem tudja, melyik oldalon fog állni. Lehetsz szerencsés és peches is. Tesztelni fogjuk őket, és meglátjuk, hogy működnek. Ez egy teljes ismeretlen.”

Otmar Szafnauer a korábbi gumiváltozások hatására emlékeztetett, amik az ő csapatának nem tettek jót. „Emlékszem, akkor az új gumik egyáltalán nem kedveztek nekünk. Vissza is estünk miattuk. Remélhetőleg az új gumikat most sikerül kezelésbe vennünk. Most negyven szett gumival gyűjtenek sok adatot, és ha meglesznek ezek az adatok a pályáról, meghozzuk a döntést. Silverstone-ban viszont már így is egy sor újdonság vár ránk: új gumik, sprintkvalifikáció” – utalt arra, hogy ha a Brit Nagydíjtól át is állnak az új gumikra, azok kiismerésére csupán egyetlen szabadedzésük lesz pénteken, majd a megbolygatott programban jön is az időmérő edzés, valamint a parc fermé-szabály, ami miatt az autókon már sokat nem módosíthatnak.

Ezek alapján meglepetés lenne, ha az átállás valamennyi csapatnál zökkenőmentes lenne. Ahogy azonban Andreas Seidl, a McLaren csapatfőnöke rámutatott, a biztonság mindenek fölött áll, így bármilyen hatása is lesz, az új gumikat el kell fogadniuk, hogy a Pirelli fontosnak érzi a használatukat.