Eddig láthatatlan maradt az Alfa Romeo nagy fejlődése

Az Alfa Romeo csapatvezetőjének, Frédéric Vasseur-nek vegyes érzései vannak a szezon első kilenc futamával kapcsolatban, az előrelépést ugyanis, amit az istálló tett, óriásinak tartja, ugyanakkor a kevés megszerzett pont miatt mindezt némileg láthatatlannak gondolja.

Egyértelmű, hogy az Alfa Romeo előrelépett, ám ha az eredményekre pillantunk, azt látjuk, hogy kilenc futam alatt mindössze két egységet gyűjtöttek, ami kettővel kevesebb annál a mennyiségnél, amit a 2020-as szezon első kilenc versenye alatt szereztek. Ezért érezheti úgy a csapatvezető, hogy az előrelépés láthatatlan maradt.

Pedig egyébként elégedett azzal, az istálló ugyanis teljesítmény tekintetében közelebb került az élen állókhoz, és ami még fontosabb, a közvetlen riválisokhoz is. Eddig tehát igencsak kettős az Alfa Romeo 2021-es éve.

„Egy kicsit vegyesek az érzéseim” – jegyezte meg Frédéric Vasseur. „A teljesítmény tekintetében óriási előrelépést tettünk. Most egy százalékkal maradtunk el a leggyorsabbtól Ausztriában, míg tavaly ez két százalék volt. És a szezon eleje óta ez a helyzet” – tette hozzá, majd kiemelte, bár sokat javult a Ferrari-erőforrás, a fejlődés nemcsak a vörösök érdeme.

Frédéric Vasseur és Kimi Räikkönen (Fotó: XPB)

„Biztos, hogy az előrelépés egy része a motorokból ered. De szerintem a csapat a karosszéria területén is komoly javulást ért el” – folytatta a rutinos szakember, aki úgy érzi, nagyban a körülményeknek köszönhető az, hogy a pontok terén elmaradnak a tavalyi formától.

„A pontszerzéssel most a körülmények miatt küzdünk. A kevés kieséssel hiába kvalifikálsz a tizenkettedik, tizenharmadik helyre, akkor is legfeljebb tizenegyedik lehetsz. De továbbra is megfelelően kell dolgoznunk, lesznek még kaotikus versenyek, és az időmérőkön sem vagyunk olyan messze a Q3-tól” – magyarázta.

Ami a pilótákat illeti, a csapat harmadik éve versenyez Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi kettősével, a főnök pedig elégedett velük. Ami a dinamikát illeti, idén az olasz kezdi átvenni az irányítást veterán márkatársától. És bár ezzel ismét jelezte, fejlődött, Vasseur további javulást vár tőle. „Fejlődik, egyre jobb a tempója, de mindig többet akarunk. Mindig hajtom a versenyzőim, ez a munkám. Antonio egyik problémája eddig az volt, hogy túlságosan beleélte magát a Kimivel való összevetésbe. Most már képes megához ragadni az irányítást. És ez előrelépés volt.”

Räikkönen kapcsán megjegyezte, a Jégember vasárnaponként még mindig nagyon jó teljesítményt nyújt. „Mindenki nagyon jól ismeri Kimit. Tudjuk, hogy elképesztően tapasztalt, a versenyeken pedig továbbra is fantasztikus munkát végez, nagyszerűen ismeri föl a helyzeteket, és mindig nagyszerűen tudja óvni a gumikat” – fogalmazott.

Az év elején az Alfa Romeo is érintett volt a „szárnyügyben”, vagyis nekik is változtatniuk kellett, miután az FIA szigorított a rugalmassági teszteken. Vasseur nem titkolja, nem rajong az efféle évközi módosításokért. „Nem szeretem ezeket a változtatásokat, mert egyértelműen ragaszkodunk a szabályokhoz. Tízszer voltunk műszaki ellenőrzésen, és rendben volt az autó. Aztán 50 százalékkal növelték a terhelést. Az F1-hez hozzátartozik, hogy az ember a határokat feszegeti. Ha változik a szabály, a határ túloldalára kerülsz. Akkor a hátsó szárnyak, most pedig az elsőkről hallgathatjuk a vitát. Nem adhatnak ki pénteken új irányelvet, mert pénteken történt valami. Amikor a Brawn GP bajnok lett, nem változtattak a szabályokon a következő hétfőn” – szúrt oda a sportág vezetőinek.