Túl óvatossá teheti a versenyzőket az FIA sok büntetése?

Az FIA tudatosan volt szigorúbb az utóbbi időben, ám George Russell attól tart, a sok büntetéssel elriasztja a mezőnyt a kemény csatáktól.

Az utóbbi versenyeket tekintve nem Lewis Hamilton és Max Verstappen silverstone-i balesete volt az első olyan incidens, amelyről viták bontakoztak ki az F1-ben. A két héttel korábbi Osztrák Nagydíj után Lando Norris 5 másodperces büntetésének szükségességét is sokan megkérdőjelezték. A brit akkor az újraindítást követő első körben szorította le a pályáról az őt külső íven támadó Sergio Pérezt. Később a mexikói kétszer is ugyanilyen büntetéssel sújtottak hasonló vétségért.

A történtek után több csapat vezetője is úgy vélte, túlzó volt az FIA szigora, a külső íven előzni próbálóknak számolniuk kéne azzal, hogy ha nem sikerül végigcsinálni a manőverüket, a pályán kívül találják magukat. Többek között a most Hamiltonra súlyosabb büntetést kérő Red Bull vezetői is egyszerű versenybaleseteknek ítélték a spielbergi incidenseket.

Lando Norris és Sergio Pérez (Fotó: XPB)

Hamilton silverstone-i időbüntetése kapcsán fölmerült, nem számított-e enyhítő körülménynek, hogy a verseny nyitókörében koccant neki Verstappennek. Ugyanez már egy nappal korábban is előjött, akkor a sprintkvalifikáció rajtja után George Russell ütközött Carlos Sainzcal, amiért három rajthellyel hátrasorolták vasárnap.

Michael Masi, az FIA versenyigazgatója elmondta, a versenyzőkkel és a csapatokkal lefolytatott beszélgetések után úgy érezték, a korábbinál szigorúbbnak kell lenniük az első körökben is.

„A ’hagyjuk versenyezni őket’ elv alapján az első körökkel elnézőbbek vagyunk, mint a verseny többi részével, és hagyjuk, hogy a versenyzők megtalálják az egyensúlyukat. Viszont a versenyzők egyértelműen megmondták – és a csapatok is a múlt év végén –, hogy úgy érezték, tavaly kicsit túlságosan is kitették a könyöküket, ezért kicsit vissza kéne húzni őket”

– magyarázta az ausztrál.

Hamiltonék 9-es kanyarban történt esete kapcsán azt is kiemelte, első kör alatt nem csak egy-két kanyart értenek. „Azt kell nézni, mi történik az első körben. Történhet az első, a hatos kanyarban, ez a pálya karakterétől is függ.”

Carlos Sainz (Fotó: XPB)

A szombaton megbüntetett Russell az FIA szemléletmódja kapcsán elmondta, ha a bírák túl sok büntetést osztogatnak, fennáll a veszélye, hogy ennek előbb-utóbb a csatáknál is megfigyelhető lesz a negatív hatása.

„Eléggé megszaladtak a büntetések az utóbbi két versenyen. Kicsit idegesít, hogy azt látom, hogy hétről hétre adagolják a büntetéseket. Meg kell ismernünk az FIA ezzel kapcsolatos nézőpontját. Mindig finom a határvonal a büntetés és a nem büntetés között. Lehet, hogy csak véletlen, hogy az utóbbi két alkalommal több volt a büntetés, mint megszokott.”

„A szurkolók számára mindig jó, amikor szoros és kemény versenyzést látnak. És a versenyzőknek is. De amikor ilyen sok büntetést osztogatnak, a versenyzők nézőpontja és szemléletmódja is megváltozhat. Senki sem akarja, hogy mindenki óvatossá váljon, mert az senkinek nem lenne jó” – vetette föl a Williams versenyzője.

„Az én büntetésemet egy kissé szigorúnak véltem, hiszen az első körben történt, ami elég mozgalmas volt. Volt egy kis blokkolásom, semmi rosszindulatú nem volt benne. Nem próbáltam leszorítani őt, és ha másik kanyarban történt volna, ő (ti. Sainz) csak ment volna tovább. Mindig azt mondják nekünk, hogy a következményeket sosem nézik a döntéseknél, én mégis úgy éreztem, hogy ebben az esetben nézték. De tiszteletben tartom a döntést, ők írják a szabályokat, nekünk el kell fogadnunk a nézőpontjukat.”

George Russell (Fotó: XPB)

Masi elmagyarázta Hamilton büntetését

Ami Hamilton büntetését illeti, Masi úgy vélte, hiába volt szó az első körről, nemigen volt választásuk a bíráknak, miután a címvédőt döntő mértékben terhelte a felelősség az ütközésnél. „Két autó volt érintett a balesetben, és az idei év kezdete óta minden versenyző azt hangoztatta, hogy ha két autó érintett, és az egyiküket döntő mértékben felelősség terheli – döntő mértékben vagy teljes mértékben –, akkor azt alaposabban is ki kell vizsgálni, még az első körben is.”

Sokan Hamilton Charles Leclerc-rel vívott verseny végi csatáját hozták példaként arra, mekkora szerepe volt a monacóinál jóval agresszívebb, kevesebb helyet adó Verstappennek az ütközésben. Masi úgy látta, a két eset inkább arra volt jó példa, miért érdemelt büntetést a nem elég szűken forduló Hamilton.

„A bírák úgy ítélték meg, hogy döntő mértékben ő volt a felelős. A hasonló Charles-lal történt eset alapján lehet azt mondani, (Verstappen ellen) talán közelebb is mehetett volna a kanyar csúcspontjához. A bírák így látták, és a szabály nagyon egyértelműen fogalmazott: ő volt döntő mértékben a felelős. Nem csak ő volt a felelős érte, de döntő mértékben igen, mivel szűkebben is fordulhatott volna. Ez talán változtatott volna a végkimenetelen is” – mondta Masi, hozzátéve, pontosan nem tudja, a bírák hogyan hozták meg az ítéletüket.