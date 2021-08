Bottas: Érték vagyok a csapatnak, más lenne a Mercedesnek nélkülem

Más lenne a Mercedes helyzete Valtteri Bottas szerint, ha nem ő lenne a versenyzőjük. Úgy érzi, komoly érték a csapat számára, de elismerte, más csapatoknál is körülnézett a menedzsmentje.

Ha lehet hinni az érintettek korábbi nyilatkozatainak, éppen ezekben a hetekben, vagyis az F1-es nyári szünetben dőlhet el végleg, ki lesz Lewis Hamilton csapattársa 2022-től a Mercedesnél. Egyesek szerint már lefutott a kérdés, George Russell lesz a befutó, ám Toto Wolff csapatfőnök és Valtteri Bottas is állította a Magyar Nagydíjon, hogy még semmi sem végleges.

Bottas azt mondta, a nyári szünet heteiben ül tárgyalóasztalhoz a Mercedesszel, míg csapata a szünet utánra, vagyis augusztus végére, szeptember elejére ígért döntést.

A sokak által már leírt finnt az ESPN arról kérdezte, szerinte mi szól mellette, miért lenne ő jobb választás Russellnél. „Nem ismerek annyira egy versenyzőt sem, egy versenyző képességeit sem, mint a magamét, szóval nehéz lenne hozzászólni ehhez. Sosem tudhatod pontosan, hogy valaki hogyan teljesít egy másik csapatnál, más csapattárs ellen.”

„De én magabiztosan állítom, hogy értéke vagyok a csapatomnak, és biztosan más lenne, ha nem én lennék itt. Bízom a képességeimben, de a döntéseket nem én hozom. Az idő majd megmondja”

– felelte Bottas.

Valtteri Bottas (Fotó: Valtteri Bottas/Fb)

A hírek szerint ha mennie kell, a legjobb esélye az F1-es folytatásra az Alfa Romeónál nyílhat, igaz, korábban a Williamsszel is hírbe hozták, ahol éppen Russell helyét kaphatná meg. Bottas elismerte, a menedzsmentje foglalkozik az egyéb lehetőségekkel, de a célja továbbra is a mercedeses folytatás.

„Szeretném inkább megtartani ezt magamnak. Talán tárgyaltunk más csapatokkal, talán nem. De sokan állnak mögöttem, és biztos, hogy ők nem csak semmittevően ücsörögnek odahaza. Szóval természetesen látnod kell, mik az elérhető lehetőségek. Az az érzésem, hogy nekem nem mondták el, milyen messze jutottak a másokkal való egyeztetésekkel, mert én csak a versenyzésre összpontosítok.



„De biztos vagyok benne, hogy a szünet alatt lesz elég idő a tárgyalásra. És ha szükséges lesz más csapatokkal beszélnem, megteszem” – magyarázta.

Valtteri Bottas és Lewis Hamilton (Fotó: XPB)

Korábban arról is beszélt, szemléletváltást követelne meg tőle, ha a bajnokcsapattól hirtelen a középmezőny egyik tagjához kerülne, és a győzelmek helyett gyengébb eredményekért kéne harcolnia. Ezt ugyanakkor nem tartja elképzelhetetlennek. „Természetesen el tudom képzelni, de más lenne. Ez már az ötödik évem a csapattal, és úgy érzem, jól működünk csapatként, jól dolgozunk együtt Lewisszal. Az biztos, hogy teljesen más lenne” – elmélkedett.

Ha mennie kell, ha nem Bottas egy dologban biztos: jobb versenyző, mint korábban volt, és a jövőben még jobb lehet. „Nagyon sokat tanultam magamról az elmúlt években. Versenyzőként, emberként is jobban megismertem önmagamat, és azt is, mi működik nálam, mi a fontos. Úgy érzem, bármi is vár rám, nem fog megrázni, készen állok mindenre, bármilyen kihívásra, amit a jövő tartogat. Egyértelműen sokat tanultam. Bármi is történik a jövőben, mindent meg fogok tenni magamért és a csapatért.”