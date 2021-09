Ami kimaradt: Alonso majdnem falnak ment, aztán az utolsó körben előzött

Fernando Alonso állta a szavát. A Holland Nagydíj rajtját megelőző versenyzőparádén a szombaton a 9. rajthelyet megszerző spanyolt megkérdezték, hány pozíciót fog nyerni a rajtnál. „Kettőt” – vágta rá szemrebbenés nélkül.

Pár órával később elrajtolt a zandvoorti verseny, és kék autóban ülő veterán meg is valósította a tervet. Szokása szerint ismét a pálya egyik szélét, ezúttal a külső ívet választotta az eső kanyar felé menet. Nem múlt sokon, hogy rajtavesszen, hiszen csapattársa, Esteban Ocon kicsit leszorította a pályáról. Aztán a döntött hármas kanyarban Alonso a külső ívre húzódott, és megelőzte a másik Alpine-t, majd kihasználva, hogy Carlos Sainz Antonio Giovinazzit szorította ki, utóbbi versenyző mellett is elment. Ígérte, teljesítette: két helyet nyert az első körben.

Our first race at Zandvoort since 1985 was a memorable one

Watch all the best bits – race highlights right here #DutchGP #F1

— Formula 1 (@F1) September 5, 2021