Alonso: Szeretem és utálom a Forma–1-et

Akár még három-négy évet is érez Fernando Alonso az F1-es pályafutásában, és a harmadik bajnoki címről sem tett le. A BBC-nek a hátrahagyott örökség fontosságáról és a sportághoz fűződő ambivalens viszonyáról beszélt.

A két év kihagyás után az évnyitó Bahreini Nagydíjon tért vissza Fernando Alonso a Forma–1-be, ám az igazi, korábbról ismert Fernando Alonso visszatérésére ennél valamivel tovább kellett várni. A silverstone-i sprintfutama, az élményszámba menő rajtjai, a magyarországi kőkemény védekezése Lewis Hamilton ellen, és a megalkuvást nem tűrő csatái az utóbbi hétvégéken bizonyítják, az Alpine versenyzője visszanyerte jó formáját, és már nem is emlegetik sokan vele kapcsolatban a berozsdásodást vagy az öregedést.

Pedig Alonso már betöltötte a 40-et, és Kimi Räikkönen visszavonulásával a mezőny korelnökévé lép elő 2022-ben, így alighanem fogják még kérdezgetni párszor, meddig tervez a sorozatban.

A BBC-nek nyilatkozta a kétszeres bajnok relativizálta az életkor jelentőségét. „Évről évre megvizsgálom majd. Mindenekelőtt élvezni akarom az F1-es folytatást, érezni, hogy elég gyors vagyok. Ha egy nap majd úgy érzem, már nem vagyok versenyképes, ha már nem érzem az autót, és nem élvezem a versenyzést, akkor én leszek az első, aki fölteszi a kezét és átadja a helyét egy új fickónak” – mondta a folytatás kapcsán.

Fernando Alonso (Fotó: XPB)

Azt is jelezte, hogy bár az Alpine-nal 2022-re jelentették be a szerződéshosszabbításukat, ő ennél hosszabb jövőt is el tud képzelni az F1-ben.

„Remélhetőleg ez nem fog még bekövetkezni, és folytathatom a versenyzést – nem is tudom – legalább két, három vagy négy évig.”

„Nem gondolnám, hogy az élekor probléma. Ha nagyobb a leszorítóerőd, akkor gyorsabban mész a kanyarokban, ha több lóerőd van, gyorsabban mész az egyenesekben. Hogy húsz vagy negyven éves vagy-e, az sok mindenen nem változtat.”

Szereti és gyűlöli az F1-et

Hogy a rendelkezésre álló technikai háttér milyen módon határozza meg egy versenyző sikerességét a Forma–1-ben, arról Alonso bőven tudna mesélni. A 2006-os címvédése idején még senki sem gondolta volna, hogy „csak” kétszeres világbajnok marad, ám csapatváltásai és az élet úgy hozták, hogy 40-en túl is csak hajszolja azt a harmadik elsőséget.

Merthogy még mindig nem tett le róla. „Legbelül ugyanolyan szellemiséggel versenyzek, ugyanazok a céljaim, meg akarom szerezni a harmadik bajnoki címemet, csakis ez motivál. De idővel az ember rájön, hogy nem tud mindent irányítani, vannak dolgok, amiken nem lehet átlépni. Ha nem sikerül, legalább megpróbáltad, és olyan közel voltál a harmadik bajnoki címhez, amennyire csak lehetett” – mondta.

A kétéves kihagyása előtt nem mutatkozott ennyire sztoikusnak a téma kapcsán. 2018-as elköszönése előtt folyamatosan kritizálta a Forma–1-et az igazságtalansága miatt, és érezhetően frusztrálta a tehetetlenség, amit a sikeressé válás lehetetlensége miatt érzett a McLarennél.

Fernando Alonso (Fotó: XPB)

Elismeri, a viszonya továbbra is ambivalens az F1-gyel.

„Ez egy szeretlek-utállak viszony az F1-gyel. Szeretek versenyezni, szeretem az autókat, szeretem a technológiát, az okos mérnököket, mindenkit a csapatnál. Sokat tanulsz ezektől az emberektől. Ugyanakkor félig sportnak, félig üzletnek érzed ezt. Nem tudsz az egyes ellenfeleidével azonos feltételekkel küzdeni, sok a médiával és a szponzorokkal kapcsolatos tevékenység egy nagydíjon.”

„Szóval spórolnod kell az energiával, és százszázalékosnak kell lenned, amikor beleülsz az autódba. Az autón kívül próbálok a lehető legjobban spórolni az energiámmal, és talán ezért keltem a csöndes személyiség benyomását” – magyarázta.

Az örökség és a téves megítélés

Hogy milyen benyomást kelt, az tetteiben látszólag sosem különösebben befolyásolta Alonsót. Elismerte azonban, hogy igenis fontos számára, milyen örökséget hagy majd hátra a sportágban. Fölmerült, a fiatalok talán nem is látták őt a legnagyobb sikereinek időszakában, így csak a középmezőnyben küzdő egykori bajnokot ismerik, akiről az új versenyzőgeneráció a tisztelet hangján beszél.

Fernando Alonso (Fotó: XPB)

„Foglalkoztat, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem” – mondta a hírnév és a hátrahagyott örökség fontosságáról. „A jelenben versenyzünk, és csak napról napra haladunk, a teljesítményre és a hétvégéken elért eredményekre fókuszálunk. Hosszú távon viszont klassz, ha majd a visszavonulásod után, mondjuk otthon ücsörögve nem lennének rossz véleménnyel rólad versenyzőként, valamint arról, hogyan érted el az eredményeidet.”

„Az ember bizonyos szempontból a pozitív üzenetért dolgozik, ami remélhetőleg a visszavonulása után is megmarad. Sok új szurkolója van a sportágnak, és sokan a fiatalok közül a Netflix dokumentum-sorozatát ismerik. Ők sosem látták bizonyos versenyeimet vagy a bajnoki sikereimet. Csak pár évet láttak, és teljesen téves a megítélésük arról, kik vagyunk mi mind” – állapította meg.