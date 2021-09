Sajtó: Leclerc 2026-ig hosszabbíthat a Ferrarival

A Ferrari belső ügyeivel kapcsolatban általában jól értesült Leo Turrini információi szerint a csapat versenyzője, Charles Leclerc készen áll arra, hogy újabb két évvel meghosszabbítsa szerződését és 2026-ig elkötelezze magát a vörösök mellett.

A monacói versenyző a Ferrari pilótaakadémiájának tagjaként jutott el a királykategóriáig, és kezdte meg F1-es pályafutását is a vörösök partnercsapatánál, a Saubernél (ma Alfa Romeo). A Ferrari aztán a jól sikerült debütáló év után rögtön előléptette; 2019 óta erősíti a csapatot, ahol az utóbbi években többször bizonyította már rátermettségét.

Tavaly meglehetően hosszú távra, 2024-ig kötelezte le magát a Ferrari mellett, jelezve, hogy bízik az alakulatban, ahol pedig továbbra is számítanak rá. Ennek újabb jeleként a hírek szerint szerződését hamarosan még két évvel meghosszabbíthatják.

Charles Leclerc (Fotó: XPB)

„Jó tudni, hogy Charles bizalmasan jelezte, hogy 2026 végéig meghosszabbítaná a szerződését, ami a Ferrarihoz köti” – írta a Ferrari ügyeivel kapcsolatban naprakész Leo Turrini saját blogján. „A jelenlegi szerződése 2024-ben jár le. Tekintettel arra, hogy az autó jelenlegi teljesítményét kicsit sem tudnám izgalmasnak nevezni, úgy tűnik, Leclerc hiszi, a feltételek adottak ahhoz, hogy megvalósítsa az álmát és bajnok legyen a Ferrarival. Majd meglátjuk” – tette hozzá.

Korábban maga Leclerc is jelezte, nagyon jól érzi magát a Ferrarinál és bízik a csapatban. Ezt akkor is kiemelte, amikor ostobaságnak nevezte a csapatváltással kapcsolatos pletykákat (Sergio Pérez hosszabbítása előtt volt, aki őt is szóba hozta a Red Bull-lal) és hangsúlyozta, elégedett a Ferrari javuló formájával is.

„A feltételezett elengedésemről szóló minden pletyka ostobaság” – szögezte le. „Jól éreztem magam Maranellóban, jól együtt tudunk működni Carlos Sainzcal is. Ez lehetővé teszi, hogy a lehető legjobban tudjunk koncentrálni egy olyan projektre, melyben szilárdan hiszek. Az utóbbi időben sikerült megtalálnunk a helyes utat és azon haladtunk. Sikerült sokat fejlődni a tavalyi szezon óta” – emelte ki a fiatal pilóta.