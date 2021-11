Kérdéseket vet fel a Verstappen-ügy a riválisokban

Kérdéseket vetett fel a versenyzők és a rivális csapatok körében az FIA Max Verstappen ügyében hozott döntése. Miközben az ítélkezés következetességét hiányolják, új trendek jöhetnek.

Ahogy a múlt vasárnap, úgy öt nappal később az új bizonyítékok megtekintése után is elnézte az FIA interlagosi versenybírósága Max Verstappennek, hogy pályaelhagyásos manőverrel védekezte ki Lewis Hamilton támadását a Sao Pauló-i Nagydíj 48. körében a pálya 4-es kanyarjánál. A leterelés újravizsgálását a Mercedes kérte a héten közzétett fedélzeti kamerás felvételek alapján, ám a döntnökök szerint hiába új és releváns a bizonyíték, annak nem volt jelentősége a helyzet megítélése szempontjából.

A Mercedes csapatfőnöke Toto Wolff elárulta, nem Verstappen utólagos büntetését akarták kiharcolni kérelmükkel, egyszerűen azt akarták, hogy nyilvános párbeszéd induljon Verstappen manőveréről és versenyzési stílusáról, és kiderüljön, az FIA mit tart elfogadhatónak a pályán, és mit nem.

Az ügy végkifejletét a rivális versenyzők és csapatok is kíváncsiak várták – éppen a Wolff által említett ok miatt. A McLaren csapatfőnöke előzetesen elismerte, már csak azért is érdekli őket az eredmény, mert látni akarják, az ítélet mennyire lesz összhangban az ausztriaival, ahol versenyzőjük, Lando Norris 5 másodperces időbüntetést kapott Sergio Pérez kitereléséért, és ezzel potenciálisan elbukott egy második helyet.

„A Lando esetével való összevetés miatt egyértelműen van pár kérdésünk. Lando Ausztriában büntetést kapott olyasmiért, ami szerintünk vitatható volt. Lehet az tmondani, hogy az akkor Lando kanyarja volt. Ez eltért a brazíliaitól, ezért kíváncsiak vagyunk. Leginkább arra, hogy Michael mit fog mondani a versenyzők eligazításán, és hogyan járnak el a folytatásban.”

„Bármi is lesz, a versenyzők hozzáállása változni fog bizonyos manővereknél”

– bocsátotta előre Andreas Seidl még az ítélethirdetés előtt.

Sergio Pérez és Lando Norris csatája Ausztriában (Fotó: MTI/EPA)

Az ügy kapcsán több versenyzőben is kérdések merültek fel. Részben az FIA következetlensége, részben a határok miatt. Lando Norris megjegyezte, több olyan eset is volt, amiért a versenyzők büntetést kaptak, holott nem volt ennyire szándékosnak tűnő a megmozdulásuk, mint most Verstappené.

Pierra Gasly is rámutatott, vannak problémák a szabályok alkalmazásával.

„Fontos lenne tisztázni, hogy hol a határ, és mik a szabályok. Valljuk be, elég nagy a következetlenség e téren az utóbbi versenyeken a különböző büntetéseknél és incidenseknél”

– kritizálta az FIA-t a francia.

Leclerc eközben előre jelezte, bármilyen ítélet is születik, ő ennek megfelelően viszonyul a folytatásban a párharcokhoz. „Versenyzőként tisztán kell látnunk, mi a megengedett. Nekem csak ez számít. Ha megengedik, akkor a külső íves előzés nagyon nehézzé válik. De bármi is lesz a döntés, én ehhez fogom igazítani a versenyzési stílusomat” – mondta.

Seidl ennek kapcsán megállapította, mostanság változás történt az FIA hozzáállásában. „Érdekes lesz látni, hogy mi hangzik el a versenyzői eligazításon Michaellel (Masi versenyigazgató, a szerk.). Pár évvel ezelőtthöz viszonyítva egyértelműen a ’hagyjuk versenyezni őket’ nézőpont felé tolódtunk el. De még egyszer mondom, annak ellenére, hogy tudjuk, milyen nehéz az ítélkezés a különböző eseteknél, a büntetések nem következetesek, ha Lando ausztriai esetét nézzük, és a múlt hétvégét. Ezért is kell tisztázni ezt: a versenyzőknek tudniuk kell, mit tehetek, és mit nem.”