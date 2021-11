Elóvatoskodta a jobb eredményt, mégis célegyenesben a Ferrari

Két nem szokványos ellenfele is legyőzte a Ferrarit Katarban, a fő riválisnál viszont ismét több pontot gyűjtöttek, és ezzel karnyújtásnyira vannak a vágyott bajnoki dobogótól.

Az időmérő edzés képe alapján minden esélye megvolt a McLarennek arra, hogy megtörje a Ferrari futamok óta tartó lendületét, és végre ő hozzon pontokat az előnybe került vörösökön. Lando Norris Carlos Sainz elől rajtolt a Katari Nagydíjon, ám a futam hajrájában kapott defektje egy plusz kiállásra kényszerítette, és ezzel ismét bottal üthette a Scuderia nyomát. Charles Leclerc eközben sikeresen meglépett a vele együtt a Q2-ben kieső Daniel Ricciardótól, és Sainz mögé zárkózott fel a 8. helyre, így az újabb dupla pontszerzéssel csapatuk tovább növelte az előnyét a konstruktőri harmadik helyen.

Hiányérzetük csak amiatt lehetett, hogy mindkét Alpine és az egyik Aston Martin (Lance Stroll) is előttük ért célba, holott úgy érezték, volt olyan jó a tempójuk, hogy legyőzzék őket.

„Nem pont erre vágytunk, de úgy vágtunk neki a versenynek, hogy eléggé tartottunk a gumikopástól, és tudtuk, hogy nagyon konzervatívnak kell lennünk a gumikkal, mert túlmelegítjük az elsőket” – mesélte Sainz. „A közepesen erős első etapot mentünk, sikerült elég sokáig kitartani rajtuk. Aztán a keményekkel szerintem túlságosan konzervatívak voltunk.”

Carlos Sainz (Fotó: Ferrari)

„A kemény sokkal jobb gumi volt, lehetett rajta nyomni, de mi túlságosan kíméltük. Egy ponton túl azt mondtam, egy csomó gumim maradt még, nyomni fogom. Utol is értem Strollt, de sajnos DRS-t kapott Ocontól, és nem tudtam megelőzni. Pedig a végén erős tempót diktáltunk.”

A spanyol utólag úgy érzi, túlóvatoskodták a versenyüket, és eltékozolták a Ferrariban rejlő potenciált a gumiproblémáktól való félelem miatt, ami egyhangúbbá tette a versenyét, mint amilyen lehetett volna.

„Számomra egy kicsit unalmas volt ez a verseny, mert nagyon aggódtunk a gumik miatt, csak óvtuk őket, és a bal elsőre figyeltünk, ami olyan sokaknak okozott fejtörést. Ez a biztonságos hozzáállás a végén kifizetődött, hiszen mások hibáztak, de én egész verseny alatt nem tudtam nyomni, és így unalmas lett.”

„De ez van. Legközelebb jobban fogjuk nyomni, és akkor talán jobban fogjuk élvezni is egy kicsivel.”

„Végül is ez a csapatnak jó nap volt. Versenyzőként jobb is lehetett volna, de a rajt nem volt könnyű a lágy gumisok ellen. Aztán annyira aggódtunk a gumik élettartama miatt, hogy konzervatívnak kellett lennünk. Most már mindegy, kifizetődő volt.”

Carlos Sainz (Fotó: Ferrari)

Ha nincs Leclerc vázhibája szombaton…

Miközben Sainz előrébbről, az 5. helyről rajtolt, Leclerc-nek a 14. helyről kellett felzárkóznia a szombati időmérős fiaskója után. A monacói Q2-es kiesését az alvázának sérülése okozta, ami teljesen lelassította az autóját.

Leclerc szívéről nagy kő esett le a versenyen, aminek új vázzal vágott neki, hála a csapat gyorsan elvégzett cseréjének. „A tegnap frusztráló volt. Annyira lassú voltam, és nem értettem, mitől. Nyilván aggódtam. Aztán láttuk, hogy sérült a váz, de hogy tényleg ez volt-e az ok, azt addig nem tudhattuk, amíg autóba nem ültem ma. Már az első két körben megtapasztaltam, hogy visszatért az érzés. Visszataláltam a tempómhoz.”

„Nehéz ezen a pályán hátulról rajtolni, de nagyon szépen sikerült a felzárkózás. Persze ne legyünk túl izgatottak, hiszen csak a nyolcadik helyen értünk célba, de ha a részleteket is megvizsgáljuk, és megnézzük a köridőket, nagyon jók voltak. Főleg a második etapon, amikor végre szabaddá vált előttem az út. Nagyon jó volt a tempó, és szép felzárkózás volt.”

Leclerc úgy érzi, akár a dobogón kikötő Alpine-nal, valamint az előtte célba érő Stroll-lal is tartani tudta volna a lépést, ha nem indul hátrányból. „Amikor szabad volt előttem az út, akkor hasonló volt a tempónk. De sokkal gyorsabbak voltak, mint vártuk. Fernando nagyszerű eredményt ért el. Szép ez tőlük. De mi magunkra figyelünk, és a lehető legtöbb pontot szereztük csapatként egy nehéz hétvégén, aminek örülhetünk.”

Charles Leclerc csatája Sergio Pérezzel és Fernando Alonsóval (Fotó: XPB)

Ez megmutatja, a Ferrari talán elszalasztott egy esélyt a jobb eredményre Katarban. Leclerc szerint viszont annak örülhetnek, hogy a McLarennel szemben már 39,5 pont a hátrányuk, ami két futammal a vége előtt igencsak megnyugtatónak tűnik.

„Ez jó hétvége volt a csapat számára. Nyilván szerencsénk volt Lando defektjével a konstruktőri bajnokság szempontjából. De minden hétvégéből a legtöbbet kell kihoznunk, és vannak, amikből többet sikerül, vannak, amikből kevesebbet. De a csapat pontszámát legalább így is maximalizáltuk” – konstatálta elégedetten a monacói.