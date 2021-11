„Jobb gumikat kéne csinálniuk” – a defektes versenyzők kritizálnak

Előjel nélkül, sorozatosan szakadtak a gumik a Katari Nagydíjon. Lando Norris szerint nem sodorhatná őket ilyen veszélybe a Pirelli, jobb gumikat vár tőlük.

Négy defektet is hozott a vasárnapi Katari Nagydíj az F1-ben. Elsőként Valtteri Bottas bal elsője adta meg magát a 35. körben, aztán Lando Norris, George Russell és Nicholas Latifi bal első kereke is defektes lett. Miközben a Pirelli már vizsgálódik, és arra gyanakszik, hogy a durva kerékvetők okozták a hibákat, az érintett versenyzők a gyártóra mutogatnak.

Véleményük abban egybevág, hogy egyikük sem látta jelét a bajnak. „Nem tudom, mi történt. Nem volt figyelmeztető jel, nem volt vibráció, a tempó kiegyensúlyozott volt, a tapadás rendben volt. Egyszerűen csak megtörtént” – mesélte Bottas, akinek egy teljes kört kellett mennie három keréken, és később fel is adta az ezzel reménytelenné vált versenyét.

Valtteri Bottas defektje a Katari Nagydíj 35. körében (Fotó: Formula1/Twitter)

„Elsőre azt gondoltam, a szél erősödött fel a célegyenesben, mert éreztem, hogy az autóm keresztbe állt. Aztán az első kanyarban jött a defekt. És természetesen ez a legbalszerencsésebb pont, éppen a boxutca kijáratánál.”

George Russell megerősítette, nála is teljesen váratlanul jött a hiba. „Nem volt elője, de valójában mi számoltunk ezzel a verseny előtt. A bal első külső oldalfala volt, ez jelentette az érzékeny pontot. És egy ponton egyszerűen megadta magát, ha tovább nyomtad. Ezek az F1-es autók annyira gyorsak, hogy az megviseli a gumikat. A jobbos kanyarokon szinte padlógázzal mész át, hetes fokozatban, nagyjából kétszázhetven-kétszáznyolcvan kilométer/órával, ilyenkor megtörténhet” – mondta a williamses.

George Russell (Fotó: Moy / XPB Images)

Csapattársa, Nicholas Latifi rámutatott, a korábbi hasonló eseteknél némi vibráció jelezni szokta, hogy közel a baj. Ilyesmi most nem volt. „Amikor hallottam, hogy a gumi volt George-nál, azt gondoltam, jó, az enyémet jónak érzem. Még csak nem is éreztem úgy, hogy a bal első jobban elkopott volna. Inkább a bal hátsót éreztem a gyenge pontnak, ezért vigyáztam is rá. Aztán az utolsó körökben éppen nyomtam, hogy magam mögött tudjam tartani az Alfákat. Nem volt vesztenivalóm, de nem jött össze” – mondta a kanadai.

Nicholas Latifi (Fotó: Batchelor / XPB Images)

A defektes kvartettből Lando Norris volt a legszerencsésebb, akinél még azelőtt észlelte a hibát a McLaren, hogy ténylegesen levált volna a gumija futófelelete. A futam után a brit fogalmazott a legkritikusabban. „Az ember nem számít arra, hogy felrobban a gumija. Főleg nem a kemény gumitól. Még nem is volt olyan hosszú az etapunk, csak úgy húsz körnél tartottunk, szóval a gumi húsz körön túl járt. Hirtelen a tizennégyes kanyarban elszállt.”

Lando Norris (Fotó: Moy / XPB Images)

Felmerült, miután a Pirelli nem ajánlotta az egy kiállásos taktikát a csaptoknak, a gyártó talán az ő felelősségüket is fogja emlegetni, mondván, kissé túlfeszítették a húrt a stratégiájukkal. Norris szerint a gumikopást emlegetni a defektek kapcsán tévút. „Nos, szerintem jobb gumikat kéne gyártaniuk… Ez nem történhetne meg. Ha ott van egy fal, vagy valami, sokkal veszélyesebb is lehetne. Ez veszélyes ránk, versenyzőkre nézve, és kockázatot jelent minden alkalommal. És ha nem vezethetjük az autókat a pályán csak úgy, akkor mit tehetünk? Én húsz kört mentem vele, és nem nyújtottam igazán hosszúra az etapomat, Húsz-huszonöt kör volt – ettől még tudnom kéne menni a pályán” – kritizált.

Bottas hozzátette, már többedszer van része váratlan defektekben, 2020-ban Silverstone-ban is robban az egyik első gumija. „Nem a mostani az első alkalom, hogy megtörténik velem, többször előfordult. Nem ideális, főleg ha nincs figyelmeztetés. Biztosra veszem, hogy fogunk róla beszélni még, mert ez így nem túl jó” – mondta a finn.

A Pirelli már vizsgálatot indított a defektek kapcsán, az FIA pedig jelezte, árgus szemmel figyelik az eredményeket.

Mario Isola sportigazgató rámutatott, a Pirelli előzetesen nem azért ajánlotta a két kiállást a csapatoknak, mert tartott a gumihibáktól. „A bal első kapta a legnagyobb terhelést, de nem akarnám azt mondani, hogy a nagy energiák okozták. Amikor a gumik jobban elkopnak, jobban védtelenek a kerékvetőkkel és a nagy erejű behatásokkal szemben. És a defektes gumik igencsak viseltesek voltak, szinte száz százalékban elhasználódtak. Ilyenkor megeshet, hogy csökkeni kezd a nyomás. És ilyenkor vagy cserélsz kereket, vagy lapos lesz.”

A kérdésre, a csapatok tovább használták-e a gumikat, mint ők szerették volna, elmondta, érthető volt, hogy többen megpróbálkoztak az egy kiállással. „Egyes csapatok egy kiállást akartak, mert itt nehéz előzni, nem akartak időt veszíteni a kiállással. De mi főként a pénteken a gumikopásról gyűjtött adatok alapján irányoztunk elő két kiállást. Ma a bal első és a bal hátsó is gyorsan kopott. De hogy miért csak a bal elsők kaptak defektet, azt ki fogjuk vizsgálni” – mondta az olasz szakember a Sky Sportsnak.