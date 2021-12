Elhunyt a Williams legendás alapítója, Frank Williams

Vasárnap délután szomorú hírt közölt a Williams-istálló: életének 79. évében elhunyt az alakulatot alapító, és azt hosszú évtizedekig kormányzó Frank Williams, a Forma–1 történetének egyik legsikeresebb csapatvezetője.

Vasárnap délután a Williams család, majd a Williams-istálló rövid közleményben tudatta, elhunyt a Forma–1 történetének egyik legnagyobb legendája, Frank Williams, a csapat alapítója és kormányosa, aki a kezdetektől a tavalyi tulajdonosváltásig az istállóért, az istállóval dolgozott. Munkájának köszönhetően a Williams az F1 történetének egyik legsikeresebb csapatává vált.

A közlemény szövege szerint Williams pénteken került kórházba, majd vasárnap hunyt el családja körében. Ennél többet egyelőre nem közöltek, és minden barátot, kollégát arra kértek, tartsa tiszteletben család magánéletét ezekben a nehéz órákban.

„Frank igazi legenda volt, sportágunk ikonja. Halála egy korszak végét jelenti alakulatunk és az F1 számára is. Egyedülálló volt és igazi úttörő. A megpróbáltatások ellenére 16 világbajnoki címig vezette csapatunkat, ezzel pedig az egyik legsikeresebb alakulattá váltunk. Az érétkei, például a feddhetetlenség, a csapatmunka, a függetlenség, az elszántság továbbra is csapatunk alapvető ethoszát képezik majd. Az örökség a Williams név is, ami alatt büszkén versenyzünk” – fogalmazott a jelenlegi csapatfőnök, Jost Capito.

A Williams később más csapatokkal, gyártókkal működött együtt, majd 1976-ban a kanadai Walter Wolffal fogtak össze. Frank Williams a mérnök Patrick Headdel aztán kiszállt e csapatból, majd közösen létrehozták a Williams Grand Prix Engineeringet. Ezzel kezdődött a Williams-csapat konstruktőri története az F1-ben.

Williams 1977-ben alapította csapatát, miután hosszú ideig Forma–2-es és Forma–3-as autókat futtatott. Az istálló gyorsan felverekedte magát az F1 élmezőnyébe: 1979-ben megszerezték első győzelmüket, 1980-ban pedig már világbajnoki címet ünnepelhettek Alan Jones révén.

Később olyan nagyságokkal értek fel a csúcsra, mint Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill és Jacques Villeneuve.

Williamsnek a pályán kívül is komoly kihívásokkal kellett szembenéznie, 1986-ban ugyanis a franciaországi Paul Ricard-pályához közel autóbalesetet szenvedett, melynek következtében tolószékbe kényszerült. Munkájában ez sem tudta megállítani és elhivatottságát sem törte le, ahogyan Ayrton Senna 1994-es tragédiája és a 2010-es évek pénzügyi nehézségei sem.

A csapat igazgatótanácsát 2012-ben hagyta el, csapatvezetői posztjáról viszont nem mondott le: a következő nyolc évben lányával, Claire Williamsszel közösen irányították az istállót. Az egyre növekvő költségek és kihívások miatt a család tavaly döntött úgy, hogy eladja az istállót.

„Ma reggel Claire Williams felhívott, hogy közölje velem azt a rendkívül szomorú hírt, hogy édesapja, Sir Frank Williams elhunyt” – fogalmazott a Forma–1 ügyvezetője, Stefano Domenicali a királykategória hivatalos oldalának közleményében. „Frank sportunk egyik igazi óriása volt. A pályán és azon kívül is minden nehézséggel megküzdött, hogy győztesen kerüljön ki a kihívásokból. Az F1-es család egyik legelismertebb és legszeretettebb tagját veszítettük el. Nagyon hiányozni fog. Az eredményei és a csodálatos személyisége örökre belevésődött az F1 örökségébe” – tette hozzá.